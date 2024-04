I plantari sono delle strutture ortopediche che si inseriscono all’interno delle scarpe per supportare e correggere il piede. Ne esistono di diverse tipologie, in base al “problema” di cui si soffre, ecco come sceglierli.

Plantari: cosa sono e come sceglierli

I plantari, di cui spesso si sente parlare, sono relativi a una struttura ortopedica apposita per correggere il piede. I più comuni sono i plantari ortopedici che si possono acquistare solo sotto prescrizione di uno specialista. I plantari possono essere realizzati su misura per ogni persona in base alle sue esigenze specifiche, o possono essere acquistati in commercio in modelli standardizzati.

Le principali funzioni dei plantari sono di alleviare il dolore ai piedi, migliorare la postura e prevenire problemi ortopedici come la fascite plantare o le infiammazioni dei tendini. Inoltre, l’uso di plantari permette di distribuire meglio il peso corporeo, in questo modo si riducono i dolori ai piedi e anche quando si fa sport. Il plantare ortopedico, infatti, permette di distribuire adeguatamente il carico che il corpo imprime sul piede, soprattutto quando ci muoviamo.

Ogni plantare ortopedico, a differenza di quello più comune acquistato in commercio, viene realizzato sulla persona in base alle sue esigenze. I plantari ortopedici vengono realizzati con il preciso intento di ridurre le manifestazioni dolorose e l’infiammazione associata a problematiche del piede, della schiena o dell’equilibrio.

Riassumiamo i principali benefici dei plantari:

Mantenere una postura sempre corretta e un adeguato allineamento dei piedi;

prevenire le problematiche del piede, riducendo la possibilità che i disturbi peggiorino;

garantire massima comodità al piede;

assorbire la pressione del piede nel momento in cui entra in contatto con il suolo;

ridurre il dolore;

evitare il fenomeno dell’usura delle scarpe, garantendogli una maggiore durata nel tempo.

Cosa sono i Plantari? Consigli su come sceglierli

I plantari, strumenti appositi per curare o prendere diverse problematiche legate al piede ma non solo. Ne abbiamo visto tutti i benefici di indossare plantari, nello specifico quelli ortopedici, su misura, prescritti da un professionista. Ma come si fa e in base a cosa si sceglie un tipo di plantare piuttosto che un altro?

I plantari possono essere standard o personalizzati. Il plantare standard, solitamente ha la grandezza dell’intero piede è molto simile alle solette normalmente utilizzate nelle scarpe. Altri tipi di plantari preformati, quindi acquistabili in negozi di sanitari, sono invece a 3/4, ossia partono da sotto le dita dei piedi sino al tallone.

A seconda delle caratteristiche del piede e dei disturbi presenti, è più indicato il plantare standard o personalizzato. In caso di fasciti plantari, periostite, metatarsalgia, o piede piatto, risultano più indicati ed efficaci i plantari personalizzati.