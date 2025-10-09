Qn Salus lancia il suo profilo Instagram per promuovere informazioni sanitarie di qualità

Nell’attuale panorama in cui la salute riveste un’importanza crescente, il Gruppo Monrif ha avviato un nuovo canale Instagram: @qn_salus. Questa iniziativa è volta a portare la tematica della salute sui social media, una piattaforma in cui milioni di utenti cercano informazioni e formano le loro opinioni.

Il canale si propone di essere un baluardo contro la disinformazione, creando uno spazio di confronto e costruendo una rete di conoscenze e fiducia tra esperti e cittadini. L’obiettivo consiste nel ripristinare un senso di autorevolezza nel racconto della salute, attraverso linguaggi innovativi per attrarre nuovi lettori.

Un approccio crossmediale per la salute

Il progetto Qn Salus si distingue per un approccio crossmediale, che combina contenuti stampati e digitali. Attraverso video-interviste, articoli approfonditi e rubriche dedicate, l’informazione sulla salute viene presentata in modo coinvolgente e accessibile. Questa strategia mira a soddisfare le esigenze di diversi gruppi di pubblico, dai giovani interessati a temi come la salute mentale e la sessualità, agli adulti che cercano consigli pratici su stili di vita sani.

Contenuti per tutte le età

Il nuovo canale Instagram di Qn Salus si rivolge a un pubblico eterogeneo, comprese le persone over 55 che desiderano ricevere informazioni chiare e rassicuranti sulla prevenzione e la gestione delle malattie croniche. I contenuti saranno realizzati in un linguaggio semplice e diretto, rendendo l’informazione sanitaria più fruibile.

Comitato scientifico per garantire qualità

A sostenere questo progetto è stato istituito un comitato scientifico interdisciplinare, composto da esperti del settore, tra cui medici, psicologi, nutrizionisti e comunicatori scientifici. Questa collaborazione garantirà che i contenuti pubblicati siano di alta qualità, affidabili e scientificamente validati.

Costruire una rete di competenze

Il supporto di professionisti consente di costruire una rete di competenze che avrà un impatto positivo sulla comunità. Grazie a questo approccio, Qn Salus si propone di diventare un punto di riferimento per chi cerca informazioni sulla salute, dalla prevenzione alle patologie croniche, fino al benessere quotidiano.

Informazione chiara nel mondo social

La nascita del canale Instagram di Qn Salus rappresenta una risposta concreta alla crescente richiesta di informazioni sanitarie di qualità. Come sottolineato da Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, è fondamentale presidiare gli spazi digitali per fornire notizie affidabili e rigorose, in grado di contrastare le fake news e le semplificazioni pericolose.

La sfida di Qn Salus è quella di utilizzare un linguaggio attuale e comprensibile, senza compromettere l’integrità e la serietà dei contenuti. In un contesto in cui l’informazione viaggia veloce, è essenziale fornire risorse di valore che permettano alle persone di essere consapevoli e informate riguardo alla loro salute.