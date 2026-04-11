Quanto costa la dieta mediterranea in Italia: aumenti, differenze geografiche e impatto sulla salute

Un’analisi dettagliata pubblicata su Quality & Quantity ha quantificato quanto costa seguire la dieta mediterranea in Italia e come questi costi variano nel tempo e nello spazio. La ricerca, realizzata nel contesto del progetto Prin 2026 Food MeaSure, è stata firmata da Stefano Marchetti, Haoran Yang, Ilaria Benedetti e Mathias Silva Vazquez e utilizza dati ufficiali per tracciare le tendenze di spesa alimentare sul territorio nazionale.

Per ricavare stime attendibili gli autori hanno analizzato il periodo compreso tra agosto 2026 e marzo 2026, sfruttando 326.721 rilevazioni relative a 167 prodotti in 107 province, raccolte dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo studio calcola per ciascun paniere alimentare il costo minimo, medio e massimo per cinque gruppi demografici: uomini adulti, donne adulte, adolescenti, bambini piccoli e anziani.

Variazioni stagionali e differenze per fasce d’età

I risultati mostrano un trend comune: nella maggior parte dei casi i prezzi aumentano in primavera ed estate, con una crescita complessiva vicina al 20% nel triennio considerato. Il paniere degli uomini adulti è il più costoso e si colloca stabilmente oltre i 200 euro mensili nei mesi caldi, scendendo a circa 150-160 euro in autunno-inverno. Anche le donne adulte e gli anziani registrano oscillazioni stagionali simili: le donne passano da range di 175-208 euro nei mesi caldi a 130-156 euro nei mesi freddi, mentre gli anziani oscillano intorno a 160-170 euro in estate e circa 120 euro in inverno.

Focus sui più giovani

Per gli adolescenti lo studio evidenzia un aumento da circa 109 a 131 euro nei mesi primaverili-estivi e da 65 a 78 euro nei mesi freddi, con un incremento complessivo leggermente superiore al 20%. I bambini piccoli rappresentano l’eccezione: il costo del loro paniere sale mediamente tra il 20% e il 25% nel periodo analizzato e resta più elevato nei mesi freddi (circa 65-79 euro) rispetto all’estate (49-62 euro). Questa anomalia suggerisce che le specifiche esigenze nutrizionali dei lattanti e dei primi anni di vita incidono significativamente sulla composizione e sul prezzo del paniere.

Divari geografici e possibili spiegazioni

La disomogeneità territoriale emerge con chiarezza: le province del Nord presentano spesso i livelli medi e massimi di spesa più alti, mentre i prezzi minimi disponibili risultano frequentemente più elevati nel Mezzogiorno. Gli autori avanzano un’ipotesi ragionevole: la minore diffusione della grande distribuzione organizzata in alcune aree del Sud può ridurre la concorrenza e le economie di scala, limitando l’offerta di opzioni a basso costo. Questo aspetto ha implicazioni dirette per l’accessibilità economica a una dieta sana.

Monitoraggio e politiche di sostegno

Secondo gli autori, e in particolare secondo le osservazioni del docente coinvolto nello studio, diventa cruciale implementare strumenti di monitoraggio dei prezzi e misure di politica pubblica mirate alle fasce più fragili. Interventi mirati potrebbero includere sostegni alla distribuzione, sussidi mirati o programmi di acquisto collettivo per ridurre le barriere economiche all’accesso a cibi di qualità.

Conseguenze per la salute pubblica

Dal punto di vista sanitario la questione non è solo economica: la dieta mediterranea è riconosciuta come uno dei modelli alimentari più efficaci per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. Un’adesione costante a questo regime favorisce la riduzione dell’infiammazione sistemica, la stabilizzazione della glicemia e il miglioramento del profilo lipidico, contribuendo a ridurre il rischio cardiovascolare e metabolico.

Quando i prezzi di frutta, verdura, legumi e fonti proteiche di qualità salgono, si osserva spesso uno spostamento dei consumi verso prodotti ultra-processati, più economici ma con scarsa qualità nutrizionale. Questo passaggio aumenta il rischio di ipertensione, sindrome metabolica e altre patologie con pesanti ricadute sui sistemi sanitari. Garantire la sostenibilità economica di un’alimentazione sana equivale dunque a perseguire una strategia di medicina preventiva.

In sintesi, lo studio offre numeri e spiegazioni utili per orientare politiche e interventi: stabilità dei prezzi, maggiore concorrenza nella distribuzione e misure di supporto alle famiglie più vulnerabili appaiono passi necessari per rendere realmente accessibile la dieta mediterranea e tutelare la salute delle generazioni presenti e future.