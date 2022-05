Resveratrolo: cos’è e a cosa serve

Fa parte della famiglia dei polifenoli, elementi antiossidanti che apportano notevoli benefici sotto molti punti di vista: è il resveratrolo che viene sintetizzato soprattutto da talune piante per proteggersi dagli attacchi di funghi, batteri e virus, e quindi è di origine totalmente naturale.

Il suo supporto all’organismo può essere davvero importante ed è per questo motivo che occorre seguire una dieta bilanciata con alimenti che lo contengano oppure ovviare con integratori specifici che possano aiutare ad aumentarne l’assunzione.

Come assumere il resveratrolo

Naturalmente, l’assunzione di resveratrolo avviene soprattutto con l’alimentazione, che deve sempre prevedere il consumo di frutti che ne sono particolarmente ricchi, come l’uva rossa e i mirtilli.

Ma lo si ritrova anche nei kiwi, nei pomodori, nelle arachidi, nei broccoli, nel pesce o nei legumi. Basta, di fatto, seguire una classica dieta mediterranea, senza dimenticare il prezioso olio extravergine di oliva, accompagnata di tanto in tanto da un bicchiere di vino rosso, per avere le scorte necessarie di questo polifenolo.

Se l’assunzione con la dieta non dovesse essere sufficiente, può essere utile assumere anche integratori contenenti resveratrolo,

Ricordiamo inoltre la vitamina C, notoriamente di grande supporto in quanto ha proprietà antiossidanti, favorisce l’assorbimento del ferro ed è un’ottima alleata per la salute della pelle. Ma anche le vitamine A ed Eche a loro volta supportano il sistema immunitario.

In particolare, la A è molto utile anche per contribuire alla funzionalità della pelle. Inoltre, non va dimenticata la presenza della lattoferrina, una molecola che in natura contribuisce ad alcuni meccanismi di difesa da batteri.

Come agisce il resveratrolo

Lo stress, le influenze stagionali e condizioni fisiche particolari come la menopausa o la stanchezza eccessiva sono solo alcuni dei motivi che possono abbassare le difese immunitarie.

L’ossidazione cellulare può essere contrastata dagli antiossidanti, come il resveratrolo, che potrebbe contribuire a conferire longevità alle cellule e per tale motivo viene spesso associato a trattamenti di bellezza come supporto antirughe o contro la caduta precoce dei capelli.

Gli studi sul resveratroloprocedono comunque per osservarne anche ulteriori benefici e si può dire che, trattandosi di un elemento completamente naturale è generalmente ben tollerato dall’organismo.

L’assunzione di cibi o integratori a base di resveratrolo nel periodo invernale o in quello immediatamente precedente può supportare il sistema immunitario per affrontare influenze o raffreddori, ma occorre sempre partire da uno stile di vita sano che rappresenta la base di un sistema immunitario che funziona correttamente.

Inoltre, affidarsi al resveratrolo come supporto ulteriore per stimolare le proprie difese può rivelarsi un aiuto in più anche per contrastare i disturbi derivanti da un’eventuale sintomatologia influenzale. Il resveratrolo rappresenta perciò un tassello importante cui associare una dieta corretta e l’eliminazione di abitudini dannose come il fumo e il consumo eccessivo di alcool.