Riabilitazione Neuromotoria: scopriamo “2nd Walk”

2nd Walk è oggi una delle realtà più innovative in Italia, nel campo della riabilitazione neuromotoria: offre un percorso riabilitativo unico, che combina l’utilizzo degli avanzati esoscheletri HAL© di Cyberdyne – società internazionale con sede in Giappone specializzata nello sviluppo di soluzioni riabilitative con applicazioni di robotica e intelligenza artificiale. L'obiettivo principale del percorso proposto da 2nd Walk è di massimizzare l'autonomia funzionale dei pazienti, aiutandoli a riconquistare i più alti livelli di indipendenza e mobilità e migliorare la qualità della loro vita. 2nd Walk resta al fianco della persona per tutto il percorso, costruendo un rapporto di fiducia che inizia dal colloquio iniziale e prosegue anche dopo il trattamento.

Il percorso riabilitativo 2nd Walk, presso la propria sede di Parma, offre il suo esclusivo protocollo riabilitativo a tutti coloro che sono affetti da mielolesioni complete e incomplete, ictus, Parkinson, malattie neuromuscolari, Sclerosi Multipla. A seguito di una prima valutazione finalizzata a verificare l’assenza di controindicazioni, il paziente che risulta idoneo al trattamento può cominciare il suo percorso riabilitativo, la cui durata e intensità saranno definite sulla base delle esigenze individuali. 2nd Walk si distingue per l'approccio personalizzato e multidisciplinare. Ogni paziente inizia il proprio percorso con la definizione di un Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) personalizzato, che viene integrato con un Piano Riabilitativo Individuale (PRI), ricevendo un trattamento che risponde alle sue specifiche necessità. Lo Staff di 2nd Walk è strutturato per accogliere e assistere pazienti da tutto il mondo, grazie a professionisti provenienti da tutto il mondo e a servizi di accoglienza residenziale dedicati a soggetti fragili per tutta la durata del trattamento. Il cuore del programma Second Walk è rappresentato dall'utilizzo degli esoscheletri HAL©, l’esoscheletro assistivo alla deambulazione più avanzato al mondo che “dialoga” con il sistema nervoso di chi lo indossa, cioè legge e amplifica i segnali bioelettrici del corpo, assistendo attivamente il movimento volontario del paziente e promuovendo la neuroplasticità. Questa tecnologia è supportata da un programma multidisciplinare che vede l'utilizzo di discipline complementari quali fisioterapia neuromotoria "tradizionale", che si integra perfettamente con il percorso robotizzato, e sessioni di Neurofit e Neuropilates, per il miglioramento funzionale delle attività quotidiane attraverso il potenziamento aerobico, il rinforzo muscolare, e il recupero della stabilità e dell'equilibrio. 2nd Walk è un servizio di riabilitazione completo che combina tecnologie d'avanguardia e terapie su misura. Ogni individuo ha la possibilità di intraprendere un percorso riabilitativo che non solo mira al recupero fisico, ma anche al miglioramento complessivo della qualità della vita, per la riconquista della propria autonomia. Il programma 2nd Walk è attualmente operativo presso il Centro San Girolamo, una realtà d’avanguardia per la riabilitazione e la fisioterapia con sede a Parma. —[email protected] (Web Info)