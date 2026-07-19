Dieta in gravidanza: consigli per un’alimentazione sana e sicura

La gravidanza è un periodo cruciale in cui l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per la salute della madre e dello sviluppo del feto. Una dieta equilibrata e adeguata alle esigenze specifiche di questo periodo può prevenire complicanze e favorire una crescita ottimale del bambino.

In questo articolo esploreremo i principi fondamentali dell’alimentazione in gravidanza, con un focus su calorie, nutrienti essenziali e alimenti da evitare per garantire una dieta sana e sicura.

L’importanza di un’alimentazione equilibrata in gravidanza

Un’alimentazione corretta durante la gravidanza è essenziale per garantire il corretto sviluppo del feto e mantenere la salute della madre. Un apporto energetico non adeguato può comportare rischi sia per la gestante che per il nascituro. Ad esempio, un sottopeso può aumentare la probabilità di carenze nutrizionali e complicanze, mentre un sovrappeso o obesità è associato a un maggiore rischio di diabete gestazionale e problemi per il bambino.

L’andamento del peso è un indicatore importante, ma in gravidanza l’obiettivo non è la perdita di peso, bensì un aumento ponderale controllato e coerente con la condizione di partenza.

Calorie e fabbisogno energetico

Il fabbisogno energetico in gravidanza aumenta di circa 200 kcal/die soprattutto dal secondo mese in poi. Tuttavia, questo incremento può variare in base alle condizioni individuali, come la necessità di riposo completo.

Per stimare accuratamente le calorie necessarie, è importante considerare il peso al concepimento e il BMI (Indice di Massa Corporea). In base a questi parametri, si definisce l’aumento di peso auspicabile:

Sottopeso (<18,5 BMI): aumento di 12,5–18 kg

(<18,5 BMI): aumento di 12,5–18 kg Normopeso (18,5–24,9 BMI): aumento di 11,4–16 kg

(18,5–24,9 BMI): aumento di 11,4–16 kg Sovrappeso (25–30 BMI): aumento di 7–11,5 kg

(25–30 BMI): aumento di 7–11,5 kg Obesità (>30 BMI): aumento <7 kg

In base a questi obiettivi, l’incremento calorico può essere orientativamente più alto per le donne sottopeso e più contenuto per quelle in sovrappeso o obese.

Nutrienti essenziali e alimenti da evitare

Oltre alle calorie, è fondamentale prestare attenzione all’apporto di nutrienti essenziali come proteine, grassi, carboidrati, fibre, minerali e vitamine. Ad esempio, l’apporto proteico dovrebbe essere leggermente superiore rispetto alla norma, con almeno un terzo delle proteine che derivano da alimenti di origine animale.

Per quanto riguarda i grassi, è consigliabile privilegiare quelli insaturi, limitando quelli saturi e idrogenati. Gli omega-3 e omega-6 sono particolarmente importanti per lo sviluppo fetale.

Gli alimenti da evitare includono carni crude o poco cotte, insaccati non controllati, uova crude, formaggi molli non pastorizzati e pesce crudo o affumicato. È inoltre importante evitare l’alcol e limitare l’assunzione di caffeina.

Inoltre, è fondamentale bere almeno 2 litri di acqua al giorno e aumentare l’apporto di fibre, preferibilmente attraverso alimenti vegetali.

Alimenti ricchi di ferro e acido folico

Durante la gravidanza, è importante includere nella dieta alimenti ricchi di ferro e acido folico. Il ferro è essenziale per prevenire l’anemia e garantire un adeguato apporto di ossigeno al feto. Alimenti ricchi di ferro includono carne, pesce, legumi e verdure a foglia verde.

L’acido folico è cruciale per prevenire difetti del tubo neurale nel feto. Fonti di acido folico includono verdure a foglia verde, agrumi, legumi e cereali fortificati.

Idratazione e regolarità intestinale

L’idratazione è fondamentale durante la gravidanza per mantenere la regolarità intestinale e prevenire la stitichezza. Bere molta acqua e aumentare l’apporto di fibre può aiutare a migliorare la digestione e prevenire problemi intestinali.

Inoltre, è importante evitare alimenti che possono causare meteorismo e coliche, come alcuni legumi, se si è predisposti a questi disturbi.

Per una stima personalizzata dei fabbisogni nutrizionali, è sempre consigliato confrontarsi con il medico curante.