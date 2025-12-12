Riconoscimento della Dieta Mediterranea: Patrimonio Culturale Mondiale da Salvaguardare

Il 16 novembre è riconosciuto come la Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea, un’importante iniziativa che valorizza l’aspetto culturale e salutare di questo stile di vita. Il Comune di Pollica, in Italia, ha giocato un ruolo fondamentale in questa causa, promuovendo un progetto accolto con entusiasmo a livello globale.

Durante un evento a New York, l’Ambasciatore Maurizio Massari ha annunciato il completamento della risoluzione, la quale sarà ora presentata all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l’approvazione definitiva. Questo evento, intitolato “Dieta Mediterranea: scienza, sostenibilità ed eredità culturale”, ha visto la partecipazione di paesi come Libano e Marocco, evidenziando l’importanza della collaborazione internazionale nella salvaguardia delle tradizioni alimentari.

L’importanza della dieta mediterranea

La dieta mediterranea rappresenta non solo un modello alimentare, ma una filosofia di vita che promuove la salute e il benessere. Secondo l’Ambasciatore Massari, essa riflette i valori culturali e identitari delle comunità che la praticano. Questo stile di vita è supportato da numerosi studi scientifici che ne attestano i benefici per la salute, rendendolo un esempio di sostenibilità alimentare.

La proposta di istituzionalizzare una giornata dedicata alla dieta mediterranea ha suscitato un crescente interesse, evidenziando come le tradizioni alimentari locali possano contribuire a un futuro sostenibile per le società di tutto il mondo.

Il ruolo di Pollica nella promozione della dieta mediterranea

Pollica è riconosciuta come punto di riferimento per la dieta mediterranea, avendo ospitato Ancel Keys, lo scienziato noto per le sue ricerche fondamentali su questo patrimonio culturale. La frazione di Pioppi ha visto la nascita del primo Museo Vivente della Dieta Mediterranea nel 1998, un’iniziativa volta a mettere in evidenza l’importanza della trasmissione di conoscenze e pratiche locali.

In occasione del quindicesimo anniversario dell’iscrizione della dieta mediterranea nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO, Pollica ha celebrato il proprio impegno nella tutela e valorizzazione di questo patrimonio. L’evento ha riunito oltre 700 persone attorno a un grande convivio, dimostrando l’unità della comunità nella celebrazione delle sue tradizioni.

Collaborazioni e riconoscimenti internazionali

Il Comune di Pollica ha operato attivamente negli ultimi anni per promuovere la dieta mediterranea come modello di sviluppo sostenibile. Attraverso il Centro Studi Angelo Vassallo, la comunità ha creato un laboratorio di innovazione culturale e scientifica, attirando l’interesse di scienziati, università e organizzazioni internazionali.

Nel corso del 2025, Pollica ha assunto la guida del Segretariato Permanente delle Comunità Emblematiche della Dieta Mediterranea, un riconoscimento significativo che evidenzia il suo ruolo nella coordinazione delle attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio alimentare. Il Sindaco Stefano Pisani ha affermato: “La dieta mediterranea è una visione innovativa orientata alla salute pubblica e alla sostenibilità”.

Prospettive future

Con la recente approvazione della giornata internazionale, Pollica si trova in una posizione privilegiata nella governance globale della dieta mediterranea. Questo riconoscimento non solo rafforza il suo impegno nella protezione di questo patrimonio, ma offre anche opportunità per sviluppare iniziative in grado di ispirare altre regioni a seguire l’esempio.

In un contesto globale in continua evoluzione, la dieta mediterranea rappresenta un modello alimentare sostenibile che unisce salute, cultura e identità. Il riconoscimento a livello internazionale costituisce un passo fondamentale per preservare e valorizzare questo tesoro culinario.