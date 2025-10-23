Ritiro Diocesano: Il Cardinale Repole Analizza i Segni dei Tempi e le Loro Implicazioni

Il 16 ottobre ha segnato l’appuntamento annuale del ritiro dei sacerdoti diocesani, ospitato nel suggestivo tempio di San Nicolò. Questo incontro ha rappresentato un’opportunità preziosa per la riflessione spirituale e la crescita comune. Il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, ha guidato la meditazione, invitando i partecipanti a considerare il tema “Leggere i segni dei tempi” a sessant’anni dalla promulgazione della Costituzione pastorale Gaudium et Spes.

Un incontro significativo

La riflessione proposta dal cardinale Repole ha toccato punti cruciali riguardanti le sfide contemporanee che la Chiesa e la società affrontano. Il tema di quest’anno è di particolare rilevanza, poiché invita i sacerdoti a riconoscere e interpretare i cambiamenti sociali e culturali che caratterizzano il nostro tempo. Repole ha sottolineato l’importanza di non rimanere passivi di fronte a queste trasformazioni, ma piuttosto di agire con consapevolezza e responsabilità.

Leggere i segni dei tempi

Nel suo intervento, il cardinale ha esortato i presenti a sviluppare uno sguardo profondo sulla realtà, per cogliere le opportunità di evangelizzazione e di servizio che emergono dalle attuali difficoltà. Ha invitato i sacerdoti a diventare testimoni attivi di speranza, trasformando le sfide in occasioni di crescita spirituale e comunitaria. Questa visione è in linea con il messaggio di Gaudium et Spes, che promuove l’idea di una Chiesa in dialogo con il mondo.

Disponibilità della meditazione

Per coloro che non hanno potuto partecipare all’evento, è stata annunciata la registrazione della meditazione, che sarà disponibile sul canale YouTube della diocesi di Treviso a partire da domenica 19 ottobre. Questo permetterà a tutti di beneficiare delle riflessioni del cardinale Repole e di rimanere aggiornati sui temi trattati durante il ritiro.

Il messaggio di speranza

Il cardinale ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza di mantenere viva la speranza e la fiducia nell’umanità, elementi fondamentali per affrontare le sfide odierne. La Chiesa è chiamata a essere una luce nel buio, un faro di speranza per coloro che si sentono smarriti o abbandonati. Questo ritiro ha rappresentato non solo un momento di riflessione, ma anche un’opportunità per rinnovare l’impegno di ciascun sacerdote nei confronti della comunità e del mondo intero.