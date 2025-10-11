Rivoluzione nell’Approccio alle Malattie Reumatologiche in Italia: Nuove Strategie e Innovazioni

La Giornata Mondiale delle Malattie Reumatologiche si avvicina e il dibattito su queste patologie diventa sempre più urgente. La Società Italiana di Reumatologia (SIR) ha recentemente lanciato un appello alle istituzioni durante una conferenza stampa tenutasi al Senato il 9 ottobre, richiedendo un cambiamento radicale nell’approccio a queste malattie che colpiscono oltre 6,5 milioni di persone in Italia.

Le malattie reumatologiche non riguardano solo l’apparato locomotore, ma possono compromettere anche gli organi interni, causando gravi problemi di salute e costi elevati per il sistema sanitario. Ad esempio, il costo dell’artrite reumatoide supera i 2 miliardi di euro all’anno, influenzando pesantemente la vita quotidiana di chi ne soffre.

La situazione attuale e le sfide da affrontare

Nonostante l’impatto significativo delle malattie reumatologiche, molti pazienti sperimentano ritardi inaccettabili nella diagnosi. I tempi medi per ottenere una corretta valutazione sono allarmanti: si stima che ci vogliano mediamente 7 anni per l’artrite psoriasica, 5 anni per la spondilite anchilosante e 2 anni per l’artrite reumatoide. Questi ritardi possono portare a progressioni della malattia che causano danni irreversibili, aumentando il tasso di invalidità e le giornate di lavoro perse.

Le cause del ritardo diagnostico

Gian Domenico Sebastiani, ex presidente della SIR, ha indicato che la principale motivazione di questi ritardi è la scarsità di specialisti reumatologi presenti sul territorio e l’assenza di reti di assistenza efficaci. È fondamentale anche la formazione dei medici di medicina generale, che spesso sono i primi a entrare in contatto con i pazienti e devono essere in grado di riconoscere i segni precoci delle malattie reumatologiche.

Proposte per un futuro migliore

La Senatrice Maria Cristina Cantù ha evidenziato l’urgenza di adottare un piano strategico basato su tre pilastri fondamentali: prevenzione, diagnosi tempestiva e accesso a cure innovative. Queste misure non solo migliorerebbero la qualità della vita dei pazienti, ma contribuirebbero anche a garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

Smontare i miti sulle malattie reumatologiche

È importante sfatare l’idea che le malattie reumatologiche colpiscano esclusivamente le persone anziane. Secondo Andrea Doria, presidente della SIR, queste patologie possono interessare anche giovani adulti, donne in età fertile e persino bambini. Un altro mito da combattere è l’inevitabilità di tali malattie. Sebbene la predisposizione genetica giochi un ruolo, esistono diverse strategie di prevenzione che possono ridurre significativamente il rischio di svilupparle.

Fino a poco tempo fa, il trattamento delle malattie reumatologiche si basava principalmente su corticosteroidi e farmaci generici, spesso con risultati insoddisfacenti. Negli ultimi due decenni, tuttavia, sono stati introdotti oltre 20 nuovi farmaci specifici, aumentando le possibilità di remissione e migliorando la qualità della vita dei pazienti. Inoltre, la diagnosi precoce è diventata un elemento cruciale per il successo del trattamento.

Il ruolo della consapevolezza e della formazione

La SIR ha avviato una campagna di sensibilizzazione sui corretti stili di vita, che non solo sono importanti per chi vive con malattie reumatologiche, ma anche per i loro familiari, che presentano un rischio maggiore di sviluppare queste patologie. È essenziale che le istituzioni rispondano a questo appello, come indicato nel Disegno di legge n. 946, per riformare l’assistenza reumatologica in Italia.

Agendo proattivamente sulla prevenzione e garantendo un accesso tempestivo alle cure, l’Italia può offrire ai suoi 6,5 milioni di pazienti la reale possibilità di remissione e un miglioramento significativo della qualità della vita.