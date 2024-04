Un’attività da fare con allegria ma anche con le giuste attenzioni, scegliendo ad esempio il tipo di corda a seconda dell’altezza e delle reali possibilità di allenamento. I risultati non mancheranno.

La bellezza di fare sport

Praticare lo sport è una delle attività più belle, un beneficio per il fisico ma allo stesso tempo anche per la mente. C’è chi ha la possibilità di andare in palestra e c’è invece chi per diversi motivi sceglie un modo alternativo quello cioè di fare sport in casa. Prima di andare a lavoro o scuola, al ritorno la sera o durante la pausa pranzo, sono diverse le soluzioni per fare sport dentro le mura domestiche. Ovviamente c’è l0ikmabrazoz della scelta su che sport pratica e su come mantenere in forma il proprio fisco, Molti però scelgono questa attività proprio per i benefici della corda da saltare. Lo avete mai provato?

Un continuo vantaggio per le diverse parti del corpo

Un’attività questa che unisce il benessere fisico con il divertimento. Bisognerà però scegliere il modello di corda migliore per saltare nel modo più corretto. Perché però scegliere la corda? Beh, all’inizio proprio per la motivazione alla base dello sport, bruciare le calorie: con questa attività si potranno bruciare fino a 10/15 calorie al minuto, un numero che si tocca solo in allenamenti cardio. Sì, a trarne vantaggio sarà proprio il cuore a causa di un migliore circolazione e per l’aumento della resistenza. Saranno rinforzati anche diversi muscoli, dalle braccia all’addome passando per le cosce e i glutei. Ma non si tratta di un’attività esclusiva, infatti, il salto della corda rappresenta anche un complemento ad altri tipi di sport come il crossfit, i psi o anche la corsa. I grassi avranno i giorni, anzi i munti contati con una pratica che aiuterà anche la coordinazione e quella che è la stabilità del corpo.

Quale modello scegliere?

Ma come si sceglie il modello di corda per saltare adatto? Ci sono diverse cose da considerare come la lunghezza, la tipologia, il materiale pensando anche all’uso che ne vorrete fare. La lunghezza, infatti, dovrà dipendere dall’altezza: un esempio concreto è la corda che deve misurare 2.5m per un corpo di 150/170 cm cos’ come 2,7 per un’altezza di 170/185 cm e così via. I materiali? Acciaio, tessuto, plastica o pelle rispettivamente per il livello di professionismo, per limitare le lesioni, per un salto ricreativo o per atleti più esperti. Ci sono poi corde intelligenti con il contatore, quella appesantita con una fune più spessa e pesante, quella luminosa per creare effetti spettacolari, quella adatta al crossfit, il modello con i cuscinetti per uno sforzo minore e quella in velocità che è molto leggera. Sicure sono anche quelle adatte ai bambini, magari colorate e adatte allo sviluppo fisico giusto.

Saltate nel modo corretto

Avete mai provato a fare sport in casa saltando con la corda? Fatelo nella maniera esatta: impugnando saldamente la corda, saltando leggermente sulle punte, muovendo il polso, con il ritmo regolare, rimanendo in piedi e non saltando troppo in alto. I risultati non tarderanno ad arrivare. Buon allenamento!