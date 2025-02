Salute, Lazzari (Cnop): “Subito legge su psicologo di base”

(Adnkronos) – "Lotteremo per l'approvazione della legge sullo psicologo di base, che aspetta solo il via libera del ministero della Salute, anche a nome di Francesco". Così all'Adnkronos Salute David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop), commentando un'intervista al 'Corriere della Sera' del senatore Mario Occhiuto a pochi giorni dalla scomparsa del figlio, 30 anni, psicologo, che soffriva di depressione ed è morto in una caduta dalla finestra di casa sua a Cosenza. "Volevo aiutare mio figlio, ma solo l'amore non basta. Combatteva in silenzio una battaglia interiore. Servono un ddl sulla salute mentale e lo psicologo di base. Me l'aveva chiesto Francesco", ha dichiarato il senatore. Il presidente del Cnop sottolinea che "non c'è nessuna volontà di strumentalizzare questa vicenda, che purtroppo è l'ennesima di questa natura. Una vicenda che, tra l'altro, ci tocca ancora più da vicino perché ha riguardato un giovane, Francesco, che aveva studiato Psicologia, si era posto l'aiuto degli altri come stella polare e conosceva in prima persona, anche per la professione che aveva scelto, il disagio della sua generazione". "Ieri l'European Health Report pubblicato dall'Ufficio europeo dell'Oms ha rivelato che 1 ragazzo su 5 soffre di disturbi psicologici e il suicidio rimane la prima causa di morte tra i giovani", evidenzia Lazzari. "Per noi è inaccettabile che ci sia una legge sullo psicologo di base ferma da 1 anno e mezzo in Parlamento, in attesa di una norma finanziaria e di indicazioni da parte ministero della Salute. Se tutte le forze politiche l'hanno sottoscritta e dicono di volerla approvare, chi la sta bloccando? Che sia necessario un presidio psicologico a fianco dei pediatri e medici di famiglia, nelle Case di comunità, lo pensano ormai tutti. Tocca alla politica dare una risposta", conclude il presidente Cnop. —[email protected] (Web Info)