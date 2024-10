Salute, scienziati chiedono task force nazionale e reti regionali per One Health

(Adnkronos) – Una task force nazionale e delle reti regionali. E' la formula proposta per promuovere la One Health in tutta Italia da una Faculty di oltre 90 scienziati nel documento 'One Healthon, la rete della salute' elaborato da 'Forum One Health: laboratorio di idee', che viene presentato oggi alla Camera con un convegno nazionale a cui partecipano clinici, scienziati, rappresentati delle istituzioni e giornalisti. Secondo gli esperti, contro le emergenze ambientali e sanitarie è quindi necessaria, da subito, una nuova alleanza multidisciplinare tra specialisti di ambiti diversi per una 'rete della salute' in grado di realizzare interventi coordinati sulla base di percorsi ed indicatori condivisi. Il modello organizzativo e di lavoro deve essere quello delle reti oncologiche regionali che, dove attivate, hanno dimostrato ottimi risultati. Il progetto nazionale, promosso per favorire la prevenzione, la ricerca, l'innovazione e la corretta comunicazione – spiega una nota – ha l'obiettivo di realizzare la One Health attraverso il confronto interno tra gli specialisti e un dialogo con le istituzioni. Il documento programmatico è infatti il frutto dell'attività di 8 tavoli di lavoro tematici, che nei mesi scorsi hanno prodotto un elenco di possibili proposte. "Il Forum nasce con l'intento di individuare progettualità condivise e realizzare azioni concrete – afferma Rossana Berardi, professore ordinario di Oncologia Università politecnica delle Marche, direttrice Clinica Oncologica Aou Marche, coordinatrice scientifica progetto One Healthon e presidente di One Health Foundation – La scienza e la ricerca hanno dimostrato come sia possibile ridurre il forte impatto delle malattie non trasmissibili. Bisogna intervenire sugli stili di vita, sull'inquinamento ambientale e puntare ad un miglioramento generale dell’assistenza sanitaria. E' questo l'approccio One Health che intendiamo portare avanti, ma per farlo vanno create una regia nazionale e delle reti dislocate sui diversi territori”. Del resto, "cambiamenti climatici, inquinamento, possibili nuove pandemie o emergenze sanitarie globale come l'antibiotico-resistenza sono solo alcune delle sfide che dobbiamo affrontare – prosegue Giuseppe Quintavalle, commissario Asl Roma 1, referente Rapporti istituzionali e Area centro del progetto One Healthon – E' richiesta una sempre maggiore programmazione, collaborazione e anche un impegno comune per promuovere la cura, la ricerca e soprattutto la prevenzione. E' poi necessario un approccio multidisciplinare soprattutto nelle diverse aziende sanitarie dove devono lavorare team che includano medici, veterinari, ecologi e anche esperti in formazione e comunicazione". Un esempio organizzativo "virtuoso della nuova sanità – sottolinea Berardi – è quello fornito dalle reti oncologiche regionali. Il cancro è una delle malattie più diffuse nel nostro Paese, per un totale di oltre 3 milioni di persone coinvolte direttamente. Le reti, dove sono state messe nelle condizioni reali di funzionare, hanno prodotto ottimi risultati per pazienti, caregiver e anche il resto della cittadinanza. Favoriscono infatti un migliore coordinamento delle attività di presa in carico del malato. Inoltre, abbattono le criticità che possono verificarsi nelle diverse strutture sanitarie sia ospedaliere che territoriali. Infine, il processo di digitalizzazione della sanità può favorire la One Health attraverso il ricorso a sistemi informatici interoperabili. Fondamentale è la condivisione dei dati sanitari elettronici integrati con quelli extra-sanitari. Anche in questo modo è possibile disporre di un tempestivo accesso a informazioni per monitorare costantemente la sanità pubblica". Oltre a Berardi e Quintavalle, hanno coordinato i tavoli Attilio Bianchi, Mauro Boldrini, Vincenzo Caputo, Roberto Danovaro, Alessandro Delle Donne e Nicla La Verde. —[email protected] (Web Info)