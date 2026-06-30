Sanità, Buora (Europa Uomo): “Lavorando insieme siamo più rappresentativi”

(Adnkronos) – Nel progetto Patient Association Academy, “la presenza di circa 40 associazioni di pazienti ha veramente una potenza non indifferente, perché rappresentano oltre 30 milioni di pazienti. Durante il lavoro svolto in questi laboratori abbiamo potuto osservare l'abitudine a pensare ai bisogni della propria associazione. Passando però a un livello superiore” si può osservare come “tutte queste esigenze sono comuni. Lavorare tutti assieme è un valore aggiunto perché l'unione fa la forza: in questo modo diventiamo molto più rappresentativi nei confronti dell’Hta (Health technology assessment), dell'accesso al mercato e alle Istituzioni”. Lo ha detto Ferruccio Buora, consigliere Europa Uomo, intervenendo oggi a Milano all’evento di promosso da Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia dedicato alla Patient Association Academy e alla presentazione dell’Agenda strategica 2026-2028 all’interno della quale “sono stati individuati e selezionati i vari argomenti trattati nei diversi laboratori”. “Il grande valore aggiunto di questo lavoro, di questo confronto e di questa condivisione – ha sottolineato – è che si è passati dall'ascolto alla sintesi, all'individuazione delle priorità, e dalle priorità alla proposta di possibili cambiamenti”.

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