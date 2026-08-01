Velocità di camminata e salute cerebrale: scopri il legame sorprendente

Camminare è un’attività semplice e accessibile a tutti, ma i suoi benefici vanno ben oltre il semplice mantenimento della forma fisica. Recenti studi scientifici hanno dimostrato che camminare a passo svelto può avere un impatto significativo sulla salute del cervello, soprattutto dopo i 70 anni.

Secondo le ultime ricerche nel campo della neuroscienza sportiva, percorrere almeno 1,6 km al giorno può aumentare il volume di diverse aree chiave del cervello, tra cui il lobo frontale responsabile delle funzioni cognitive superiori come la risoluzione dei problemi, la pianificazione e il ragionamento. Questo semplice gesto quotidiano può dimezzare il rischio di sviluppare deficit cognitivi e demenza, rendendolo un alleato prezioso per la salute mentale.

La velocità di camminata come indicatore di salute globale

La velocità con cui camminiamo non è solo un riflesso della nostra forza fisica, ma un indicatore complessivo della salute del nostro corpo. La Dr.ssa Mariam Zakhary, Clinical Advisor presso l’Ikon Recovery Center in New Jersey, spiega che la velocità di camminata è il risultato dell’integrazione tra sistema muscolare, cerebrale, polmonare, cardiaco e nervoso. Un rallentamento del passo può indicare un declino in uno o più di questi sistemi.

«È stato ampiamente dimostrato che le persone che mantengono una velocità di camminata più rapida mostrano funzioni cognitive migliori e un rischio inferiore di disabilità, ospedalizzazione e mortalità rispetto ai coetanei», afferma la Dr.ssa Zakhary. Tuttavia, la velocità del passo non è una causa diretta del rallentamento dell’invecchiamento cerebrale, ma piuttosto un indicatore sintetico della salute fisica e neurologica generale.

Qual è la velocità ideale dopo i 70 anni?

Per gli over 70, la regola pratica suggerita dai medici è semplice: mirare a un’andatura sostenuta che consenta di parlare ma non di cantare. In termini scientifici, la velocità target è tra 1,2 e 1,4 metri al secondo, pari a circa 4,3 – 5,0 km/h. Chi mantiene abitualmente questo passo possiede un livello di forma fisica idoneo a supportare un invecchiamento sano posizionandosi al di sopra del 90% dei coetanei sedentari.

La flessibilità del ritmo ideale varia in base al livello di partenza di mobilità e struttura fisica del singolo. È importante adattare l’andatura alle proprie capacità individuali per ottenere i massimi benefici senza rischiare infortuni.

Aumentare la velocità di camminata in modo sicuro

Se l’obiettivo è incrementare l’andatura senza correre rischi, la gradualità è la chiave. La camminata ad intervalli che alterna 1 o 2 minuti di camminata veloce a un ritmo più rilassato di recupero, è il metodo più efficace per migliorare la riserva cardiovascolare. Rafforzare i muscoli chiave come i flessori dell’anca, i glutei, i polpacci e il core offre maggiore stabilità e spinta, mentre gli esercizi di equilibrio quotidiani aumentano la sicurezza e la reattività dei piedi sul terreno.

La Dr.ssa Zakhary sottolinea l’importanza di evitare la solita routine. Percorrere sempre lo stesso tratto pianeggiante alla solita velocità abitua il corpo e ne riduce i benefici. È fondamentale introdurre piccole salite, terreni sconnessi o variare leggermente le distanze. Inoltre, la camminata non deve essere l’unica forma di attività motoria. Affiancarla a esercizi di forza due volte a settimana aiuta a contrastare la sarcopenia, la perdita di massa muscolare legata all’età. Lo stretching e la mobilità quotidiana preservano l’ampiezza dell’articolazione dell’anca e della caviglia, completando un programma di allenamento equilibrato.