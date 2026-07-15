Yoga estivo: 6 asana per rigenerare corpo e mente durante le vacanze

Le vacanze estive sono l’occasione perfetta per staccare dalla routine quotidiana e dedicare tempo al proprio benessere. Nathalia De Sousa Santos, insegnante di Hatha e Yin yoga ha studiato per Starbene una serie di asana semplici ma efficaci per rigenerare corpo e mente durante i giorni di relax.

Queste posizioni, adatte a tutti i livelli, possono essere praticate in qualsiasi luogo: dal terrazzo con vista mare ai prati di montagna, fino al comfort del tuo giardino. Scopri come integrare lo yoga nella tua routine vacanziera per ritrovare equilibrio e serenità.

Asana mattutine per risvegliare il corpo

Iniziare la giornata con alcune posizioni yoga può aiutare a risvegliare il corpo, migliorare la mobilità e preparare la mente alle nuove esperienze. Ecco tre asana ideali per la mattina:

Baddha Konasana – La farfalla

Conosciuta anche come la posizione della farfalla questa asana è perfetta per stimolare la circolazione e mobilizzare le anche. Seduta a gambe distese, piega le ginocchia e porta i piedi a contatto, avvicinando i talloni al pube. Mantieni la posizione per 5-10 respiri con il petto aperto e le spalle morbide.

Marichyasana – La torsione

Questa asana invita a guardarsi indietro e lasciare andare ciò che ci pesa. Seduta a gambe allungate, piega una gamba e appoggia il piede a terra vicino al gluteo. Con il braccio opposto, abbraccia il ginocchio e ruota il busto, mantenendo la posizione per 5-8 respiri. Ripeti dall’altro lato.

Setu Bandhasana – Il mezzo ponte

Ideale per risvegliare il corpo e le energie, questa posizione è come un ponte tra il passato e il futuro. Sdraiati sulla schiena con le gambe piegate, solleva il bacino usando la spinta dei piedi e l’attivazione di gambe e glutei. Mantieni la posizione per 3-5 minuti con le braccia allungate a terra.

Asana serali per rilassare la mente

La sera, dopo una giornata di sole e attività, è importante dedicare qualche minuto al rilassamento. Ecco tre asana perfette per prepararsi al riposo:

Vrksasana – L’albero

Questa asana ti insegna a radicarti e ritrovare stabilità. Con i piedi ben radicati a terra, solleva una gamba e appoggiala all’interno della coscia o del polpaccio opposto. Mantieni la posizione per 5 respiri alternando le gambe.

Sarvangasana – La candela con sostegno

Perfetta per alleviare la sensazione di gambe pesanti e gonfie, questa asana facilita il ritorno venoso verso il cuore. Sdraiati con i piedi a terra, solleva il bacino con l’aiuto delle mani e sistema alcuni cuscini sotto la zona lombare. Distendi le gambe e mantieni la posizione per 3-5 minuti.

Paschimottanasana – La posizione del bruco

Le flessioni in avanti aiutano a chiudere la giornata e rilassare la mente. Siediti comoda con le gambe distese e fletti il busto in avanti, appoggiando la tempia sui cuscini sistemati sulle gambe. Mantieni la posizione per 3-5 minuti lasciando andare completamente il peso.

Queste asana, selezionate da Nathalia De Sousa Santos, sono perfette per rigenerare corpo e mente durante le vacanze estive. Approfitta di questi momenti di relax per ritrovare equilibrio e serenità, attraverso l’equilibrio tra introspezione e rinascita.