Sanità digitale e clinica, all’UniLink esperti a confronto su innovazione e governance

(Adnkronos) – Trasferire l'innovazione tecnologica nella pratica clinica e, allo stesso tempo, governarne l'impatto sull'organizzazione dei servizi sanitari, sulle competenze dei professionisti e sui processi decisionali. È il tema al centro dell'incontro ‘Governance Complexity Competence: Digital Health in Complexity’, che si è svolto il 1° ottobre presso l'Aula Magna ‘Franco Frattini’ dell'Università degli Studi Link di Roma. Il format, ideato da Isabella Selmin, presidente e co-Founder di Diadema Capital, ha riunito rappresentanti del mondo accademico, clinico, istituzionale e imprenditoriale per analizzare le trasformazioni legate alla sanità digitale, alla chirurgia robotica e all'intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla necessità di integrare innovazione tecnologica, formazione, ricerca e organizzazione dei percorsi di cura. I lavori – informa una nota dell’Ateneo – sono stati aperti dai saluti istituzionali del rettore dell'Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, di Antonio Giordano professore e nel Consiglio superiore di sanità e di Francesco Rossi, direttore del dipartimento di Scienze della vita, della salute e delle professioni sanitarie dell'Ateneo. "La chirurgia robotica e l'intelligenza artificiale ci pongono davanti a possibilità straordinarie, ma anche a una responsabilità molto concreta, quella di trasformare il progresso scientifico in un beneficio per le persone – ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca – Per chi amministra la sanità, la sfida è creare le condizioni perché queste opportunità diventino accessibili, investendo nella formazione dei professionisti, nella ricerca e nella capacità delle strutture di lavorare insieme". “La missione dell’università non si esaurisce nella trasmissione delle conoscenze o nella formazione di professionisti tecnicamente preparati – ha concluso il rettore Giusti – Siamo chiamati a formare persone capaci di interpretare il cambiamento, di affrontare problemi complessi e di assumere decisioni consapevoli, anche in contesti caratterizzati da incertezza. E questo compito assume un significato ancora più importante nell’ambito delle professioni sanitarie”. La prima sessione di lavoro, dedicata all'integrazione dell'innovazione tecnologica nella pratica clinica e chirurgica, ha visto gli interventi di Pierfilippo Crucitti, professore, direttore della Uoc di Chirurgia toracica del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma; di Luigi Chiariello, professore di Cardiochirurgia dell'Università Internazionale UniCamillus; di Vito Del Deo, chirurgo maxillo-facciale e docente presso la University of Maryland School of Medicine; di Robert P. Bentley, Professor of Practice presso il King's College London e Consultant in Craniofacial and Oral & Maxillofacial Surgery presso King’s College Hospital Nhs Foundation Trust. Il confronto è proseguito sui temi della governance dei sistemi sanitari e del trasferimento dell'innovazione dalla ricerca alla pratica clinica. Sono intervenuti Marco De Spirito, professore ordinario del dipartimento di Neuroscienze dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; Stefania Boccia, professoressa ordinaria di Igiene e sanità pubblica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e vicedirettrice scientifica della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs; Enrico Maria Trecarichi, professore associato di Malattie infettive presso l'Università degli Studi Link e Laura Melis, direttrice generale della Casa di Cura Nuova Villa Claudia di Roma. Il contributo del mondo delle imprese è stato affidato ad Andrea Tantalo, Sales Manager Centro Italia di Intuitive e agli ingegneri Domenico La Delfa, responsabile della divisione Intelligenza artificiale di Fora – United Imaging e Giorgio Sadolfo, imprenditore, Innovation Manager e Co-Founder di Vivia. Le conclusioni sono state affidate ad Andrea Giordano, Capo ufficio legislativo del ministro della Salute.

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