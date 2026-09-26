La diarrea è un disturbo gastrointestinale caratterizzato da evacuazioni frequenti e liquide, spesso accompagnate da crampi e senso di debolezza. Si manifesta quando l’intestino non riesce ad assorbire adeguatamente l’acqua, e le cause possono spaziare da infezioni virali a reazioni allergiche. In ambienti dove le norme igienico-sanitarie sono scarse, il rischio di contrarre forme acute aumenta notevolmente, soprattutto durante i viaggi in paesi con standard diversi. Tuttavia, non tutte le forme di diarrea sono legate a patogeni: intolleranze alimentari, consumo di additivi o l’uso di farmaci che alterano la flora batterica possono scatenare sintomi simili. Comprendere quali siano i fattori scatenanti è il primo passo per adottare le contromisure più adatte.

Fonti infettive e non infettive della diarrea

Le infezioni di origine viralebatterica o parassitaria rappresentano le cause più frequenti di diarrea acuta. Il consumo di acqua o cibi contaminati—come molluschi crudi, uova poco cotte, carne non adeguatamente scottata o frutta lavata con acqua non potabile—favorisce l’ingresso di agenti patogeni nell’intestino. Questo fenomeno è comunemente noto come diarrea del viaggiatore e colpisce soprattutto chi si sposta in regioni dove le strutture igieniche sono limitate o le abitudini culinarie differiscono notevolmente da quelle abituali. Una volta ingeriti, i microrganismi si moltiplicano rapidamente, irritando la mucosa intestinale e provocando perdita di liquidi ed elettroliti.

Oltre alle infezioni, diverse condizioni non infettive possono generare lo stesso quadro clinico. Le intolleranze alimentari, ad esempio a lattosio o glutine, provocano una risposta irritativa dell’apparato digerente. L’eccessiva presenza di additivi chimici negli alimenti confezionati, così come l’assunzione di farmaci (come antibiotici o antiacidi) che alterano la flora batterica intestinale, possono favorire la comparsa di diarrea. Patologie croniche quali il colon irritabile il Morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa aggravano l’infiammazione e rendono più frequente il sintomo. Anche lo stress emotivo è riconosciuto come un fattore scatenante, poiché l’asse intestino-cervello modula la motilità intestinale.

Alimentazione e integratori per arrestare il sintomo

Una delle prime armi contro la diarrea è la modifica dell’alimentazione. È consigliabile eliminare alcolcarni rosse, pesce crudo o poco cotto, così come i prodotti lattiero-caseari non pastorizzati e gli alimenti ricchi di conservanti. Si raccomanda di privilegiare riso bianco e patate bollite al posto di pane o pasta, poiché sono più facili da digerire e aiutano a assorbire i liquidi in eccesso. L’uso di olio extravergine d’oliva crudo come condimento apporta grassi salutari senza irritare l’intestino. Una corretta idratazione è fondamentale: bere almeno due litri di acqua al giorno, preferibilmente con qualche goccia di limone, favorisce l’effetto astringente e reintegra gli elettroliti persi.

I fermenti lattici vivi rappresentano un supporto efficace per ristabilire l’equilibrio della flora intestinale. Preparati a base di fermenti liofilizzati, spesso contenenti Lactobacillus acidophilusProteus vulgaris e Staphylococcus aureus hanno dimostrato di ridurre la flatulenza, il meteorismo e i dolori addominali associati alla diarrea. L’assunzione regolare di probiotici aiuta a competere con i patogeni, rinforzando le difese mucosali e accelerando il ritorno alla normalità.

In alcuni casi possono risultare utili rimedi complementari. Gli spasmolitici non curano l’infezione, ma alleviano i crampi intestinali, migliorando il benessere quotidiano. Il carbone vegetale è in grado di assorbire gas e parte dei liquidi in eccesso, contribuendo a diminuire la frequenza delle evacuazioni. Quando la diarrea ha una componente psicologica, gli ansiolitici possono essere prescritti per gestire lo stress che aggrava il sintomo. Per dubbi o ulteriori chiarimenti, è sempre consigliabile consultare un professionista sanitario.