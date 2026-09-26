Nel panorama della moda italiana una nuova figura sta rapidamente passando dall’essere curiosità di stampa a protagonista indiscussa: Matilde Lucidi 19 anni, sta conquistando le passerelle più importanti, in particolare la Milano Fashion Week 2026. Figlia della celebre supermodel Bianca Balti ha iniziato a muoversi dietro le quinte fin da bambina, ma è solo negli ultimi mesi che il suo nome compare costantemente nei casting dei grandi stilisti.

Il debutto internazionale: Dior Primavera-Estate 2026 a Parigi

Il 1° ottobre 2025, al Teatro degli Jardin des Tuileries, Matilde Lucidi ha effettuato il suo debutto internazionale nella sfilata Dior Primavera-Estate 2026. Indossava una camicia floreale abbinata a una minigonna color panna riccamente decorata, un look che ha subito catturato gli occhi dei fotografi di settore. L’evento è stato seguito da centinaia di professionisti, e l’esibizione ha avuto un duplice valore: era il primo passo serio nella carriera della giovane e, allo stesso tempo, una conferma della sua capacità di stare al passo con le richieste di una maison di altissimo livello.

Milano Fashion Week 2026: un palcoscenico sempre più ricco

La stagione milanese ha offerto a Matilde l’occasione di consolidare la propria presenza. Tra le numerose passerelle, il suo nome è apparso più volte nei programmi di FendiAlberta Ferretti e altri marchi di spicco, dimostrando una versatilità rara per una modella così giovane. Le agenzie di casting hanno sottolineato la capacità di Matilde di interpretare silhouette molto diverse, passando da un’estetica netta e strutturata a una più vaporosa ed eterea.

Fendi: eleganza scura e linee nette

Nel show di Fendi la modella ha sfilato con un abito nero lungo, caratterizzato da una profonda scollatura e da un colletto minimalista che ha quasi assunto la funzione di accessorio gioiello. La silhouette, fluida e senza eccessi volumetrici, ha evidenziato il contrasto tra la pelle luminosa di Matilde e il tessuto satinato, conferendo al look un’aura di misteriosa autorità. Il pubblico ha reagito con applausi, riconoscendo la capacità della giovane di dare corpo a una visione fortemente maschile pur mantenendo la propria femminilità.

Alberta Ferretti: leggerezza e romanticismo

Nel contesto di Alberta Ferretti invece, la modella ha indossato un abito bianco semi-trasparente, ricco di linee decorative irregolari che seguivano il movimento del corpo. Le maniche morbide e il tessuto quasi gossamer hanno creato un effetto di fluttuazione ad ogni passo, trasformando la passerella in una scena quasi onirica. La palette neutra, unita a dettagli argentati, ha enfatizzato la delicatezza di Matilde, offrendo al pubblico una versione più romantica e sognante della stessa modelle.

Stile personale e confronto generazionale con Bianca Balti

Pur condividendo alcuni tratti fisici con la madre, Matilde Lucidi sta definendo un stile personale che la differenzia nettamente da Bianca Balti. Mentre Balti ha costruito la propria fama negli anni ’90-2000 con un’estetica mediterranea intensa, Matilde predilige un’estetica più sottile, dove il trucco è spesso minimal e gli abiti oscillano tra la freddezza contemporanea e un romanticismo etereo. La scelta di non comparire subito con la madre in prima fila, ma di costruire un percorso autonomo, è stata sostenuta da Bianca stessa, che ha invitato la figlia a concludere gli studi prima di tuffarsi completamente nella professione.

Il ritmo di crescita è stato sorprendente: in meno di un anno, Matilde è passata da un debutto a Parigi a una presenza costante a Milano, con ritorni programmati per la prossima Haute Couture Dior Autunno-Inverno 2026. Gli osservatori del settore la descrivono come una delle modelle emergenti più promettenti della sua generazione, capace di adattarsi a contesti di alta moda e di streetwear senza perdere la propria identità.

Guardando al futuro, le previsioni indicano che Matilde Lucidi potrebbe diventare un volto ricorrente anche in campagne pubblicitarie internazionali e potenzialmente aprire la strada a collaborazioni con brand di lusso al di fuori dell’Italia. Il suo percorso, iniziato sotto l’ombra di una icona, ora si sta consolidando come una storia a sé, capace di ispirare altre giovani aspiranti modelle che desiderano emergere nel competitivo mondo della moda.