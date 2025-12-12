Scopri come la Nutraceutical Conference sta rivoluzionando il ruolo dei farmacisti in Italia

Nel contesto del Cosmofarma 2026, si svolgerà la Nutraceutical Conference, un evento dedicato agli integratori alimentari. Questa conferenza rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i professionisti del settore. Gli integratori sono considerati non più semplici ausili per la salute, ma veri e propri compagni nella vita quotidiana di milioni di individui.

Negli ultimi anni, in Italia si è assistito a un aumento della consapevolezza riguardo al benessere e alla prevenzione, che ha portato a una crescita significativa del mercato degli integratori. Le stime indicano che questo settore potrebbe raggiungere un valore di circa 5 miliardi di euro, con un tasso di crescita annuale del 5-6%. Questo trend è destinato a proseguire, evidenziando l’importanza degli integratori nel panorama della salute.

Il ruolo dei farmacisti nella nuova era degli integratori

La farmacia sta evolvendo in un centro di riferimento per chi cerca consigli e prodotti sicuri. I farmacisti devono adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori, che richiedono un grado di personalizzazione sempre maggiore. In particolare, i Millennials e la Gen Z mostrano una preferenza per soluzioni su misura piuttosto che per integratori generalisti.

Analisi del mercato degli integratori

La prima sessione della Nutraceutical Conference, prevista per venerdì 8 maggio, si concentrerà sull’analisi del mercato attuale degli integratori. Questo momento di confronto rappresenta un’opportunità unica per acquisire informazioni aggiornate e basate su dati scientifici. Sarà fondamentale esplorare i segmenti di mercato in crescita, le tendenze emergenti e le sfide che le farmacie devono affrontare.

Comprendere il consumatore moderno

Un altro aspetto cruciale sarà l’intervento del professor Carlo Ranaudo, esperto di economia e management sanitario. Durante la conferenza, si discuterà del profilo del consumatore di integratori, delle sue aspettative nei confronti del farmacista e delle motivazioni che lo spingono all’acquisto. Conoscere il nuovo paziente-consumatore è essenziale per costruire un rapporto di fiducia che favorisca la consulenza mirata.

Richieste frequenti dei clienti

Il farmacista si trova spesso a fronteggiare domande comuni come: “Ho l’intestino pigro…” o “Ho il colesterolo alto…”. Queste affermazioni rappresentano non solo disturbi frequenti, ma anche motivi di preoccupazione per molti. Il format Dottore, aiuto!!!, già collaudato in passate edizioni della conferenza, mira a fornire ai farmacisti gli strumenti per rispondere in modo consapevole e scientificamente fondato.

Formazione e aggiornamento professionale

Il percorso formativo offerto dalla Nutraceutical Conference sarà incentrato sull’osservazione delle dinamiche quotidiane in farmacia. Si analizzeranno le tendenze di mercato, il profilo del consumatore e le domande pratiche che i cittadini pongono al farmacista. L’obiettivo è valorizzare la professionalità dei farmacisti, rafforzando il loro ruolo come consulenti di salute.

La seconda giornata della conferenza, in programma per sabato 9 maggio, si concentrerà sull’integrazione di genere, affrontando tematiche relative alle diverse fasi della vita sia dell’uomo che della donna. Trattando argomenti come la gravidanza, la menopausa e la salute prostatica, la conferenza offrirà spunti preziosi per una consulenza adeguata e personalizzata.

La Nutraceutical Conference si configura come un appuntamento fondamentale per i farmacisti desiderosi di rimanere aggiornati sulle ultime novità nel campo dell’integrazione alimentare. La continua evoluzione delle evidenze cliniche e delle normative richiede una preparazione costante per distinguere i prodotti realmente efficaci e proporre soluzioni personalizzate ai propri clienti.

La partecipazione all’evento, che si terrà dal 8 al 10 maggio 2026 presso BolognaFiere, rappresenta un’importante opportunità per approfondire le conoscenze e migliorare la pratica professionale.