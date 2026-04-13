Scopri le basi della dieta mediterranea a Cambiano

Il 17 aprile 2026, dalle 17:00 alle 19:00, la Sala Conferenze della Biblioteca civica di Cambiano ospita un appuntamento dedicato all’educazione alimentare. A condurre l’incontro sarà la dietista Michela Ferro, che proporrà un percorso chiaro e accessibile per comprendere i principi fondamentali della dieta mediterranea. Questo incontro è pensato come un momento pratico e informativo per chi desidera tradurre le conoscenze nutrizionali in abitudini quotidiane e concrete.

L’iniziativa è aperta a tutta la comunità: genitori, docenti e cittadini sono invitati a partecipare. L’ingresso è gratuito e non è prevista una registrazione obbligatoria, ma i partecipanti potranno interagire con la relatrice e porre domande pratiche. L’evento vuole essere uno spazio di confronto dove trasformare concetti nutrizionali in strumenti utili per la famiglia e la scuola.

Perché partecipare

Partecipare a questo incontro significa acquisire strumenti concreti per migliorare la qualità dell’alimentazione quotidiana. La dieta mediterranea, descritta durante la sessione, sarà presentata come un modello alimentare basato su ingredienti semplici, stagionali e condivisibili, non come una lista di divieti. La dietista offrirà spiegazioni sui benefici per la salute, suggerimenti per bilanciare i pasti e indicazioni pratiche su come gestire la spesa e la preparazione in famiglia.

Cosa aspettarsi dalla presentazione

La relazione di Michela Ferro unisce nozioni teoriche e suggerimenti applicativi: dalle porzioni equilibrate alle scelte preferibili per la spesa settimanale. Verranno affrontati temi quali l’uso dei cereali integrali, il ruolo fondamentale di frutta e verdura, e l’importanza di fonti proteiche sane. Gli argomenti saranno trattati in modo semplice ma scientificamente accurato, con esempi pratici per trasformare la teoria in abitudini quotidiane.

Dettagli organizzativi

L’appuntamento si terrà il 17 aprile 2026 presso la Biblioteca civica F.lli Jacomuzzi, Sala Conferenze di Cambiano, con inizio alle 17:00 e termine previsto per le 19:00. L’evento è a ingresso gratuito e si rivolge a tutti i cittadini. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca civica. Si segnala che l’ultima versione dell’annuncio è stata aggiornata il 13/04/2026 alle 16:56, a conferma delle modalità e degli orari comunicati.

Indicazioni pratiche e contatti

Per raggiungere la Sala Conferenze è consigliabile consultare il sito della biblioteca o contattare direttamente gli operatori per informazioni su parcheggi e accessibilità. La partecipazione non prevede costi e il formato dell’incontro favorisce domande dal pubblico: chi è interessato può presentarsi direttamente oppure verificare eventuali aggiornamenti tramite i canali della biblioteca. Il riferimento per ogni necessità resta la Biblioteca Civica F.lli Jacomuzzi.

Suggerimenti per mettere in pratica i concetti

Durante la serata saranno offerti spunti immediatamente applicabili: dagli accorgimenti per una spesa più intelligente alle idee per pranzi scolastici nutrienti. La dieta mediterranea sarà spiegata anche attraverso esempi di piatti semplici e variabili secondo le stagioni, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento di abitudini sane in contesti familiari e scolastici. Si discuterà di come coinvolgere i bambini nella scelta e preparazione dei cibi per favorire comportamenti alimentari duraturi.