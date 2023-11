Il nuovo rituale di bellezza e di skincare si chiama skin streaming, ed è già virale su Tik Tok. Sta spopolando perché richiede soltanto tre passaggi di bellezza, per una skincare minimalista. Ecco quali sono questi 3 step.

I 3 passaggi della skin streaming: come semplificare la beauty routine

Arriva direttamente da Tik Tok la nuova tendenza dedicata alla skincare e alla cura della pelle. Ma questo trend beauty è famosissimo perché implica soltanto 3 passaggi a favore di una skincare minimalista e veloce, soprattutto per chi non ha tempo né voglia.

La skin streaming è una tecnica molto semplice da realizzare legata al principio del “less is more” che aiuterà ad avere una pelle sana e ad assecondare al meglio le esigenze della pelle. Il risultato di questa routine innovativa è una pelle luminosa, idratata e non appesantita. In più, il tutto accada in poco tempo e in modo economico. Pochi prodotti, ma adatti alla propria pelle e di qualità daranno risultati ottimali. Ecco i 3 passaggi della skin streaming per semplificare la beauty routine.

Questa nuova tecnica skincare si realizza molto facilmente in soli 3 passaggi. Come mostrano i video social, basta applicare tutti i prodotti sul palmo della mano e distribuire i prodotti, ognuno in quantità poco più grande dei vostri polpastrelli. Infine la crema solare, la quantità esatta corrisponde alla linee di crema che riuscite a stendere sull’indice e sul medio.

Prima fase di skin streaming: detergere il viso, come ogni buona skincare routine. Utilizzate un detergente schiumogeno o uno a base oleosa a seconda delle vostre esigenze.

Fase due (non obbligatoria) la fase due riguarda l’applicazione di qualche goccia di tonico per andare a iniziare a re-idratare la pelle. Questo step può anche essere omesso.

Fase tre: quella più determinante. In questo step dovete applicare un siero che abbia un trattamento mirato per la vostra pelle che sia secca, grassa, mista, tendenza acneica.

Dopo aver deterso e trattato la vostra pelle, a questo punto tocca idratarla a seconda sempre del tipo di pelle; ultima fase è la crema con protezione solare. La tecnica skin streaming come ultimo step prevede l’applicazione di una quantità abbondante di protezione solare, preferibilmente con SPF alto.

Skin streaming: come realizzare una beauty routine minimal?

La nuova tendenza Tik Tok è la skin streaming, un trend che incoraggia a semplificare la propria routine quotidiana andando a ridurre il numero di prodotti da utilizzare. Tre è il numero perfetto, lo stesso che prevede la skin streaming: detergere, idratare e proteggere sono gli step chiave per massimizzare i risultati e ottenere un volto sano, idratato e protetto.

Come abbiamo visto, primo step è un detergente delicato da utilizzare mattino e sera per fare pulizia, poi un siero specifico che, in base alle proprie esigenze, svolge un’azione mirata e infine una crema idratante con protezione solare da applicare al mattino e un prodotto a base di retinolo per la sera. Tutto l’opposto della skincare coreana.

La skin streaming è la skincare ideale per chi si approccia al mondo della bellezza della pelle per la prima volta, e per chi, inoltre, è costantemente in viaggio o ha davvero poco tempo per se stessa. Unica regola: scegliere solo prodotti indicati per il proprio tipo di pelle, e l’effetto sarà top.