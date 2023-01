Scarlett Johansson è una delle attrici più apprezzate e ammirate per la sua bellezza. Icona di stile e amata attrice statunitense, Scarlett Johansson segue una dieta per essere così in forma. Ecco i segreti di bellezza dell’attrice di origine danese da parte di padre.

La dieta di Scarlett Johansson

La dieta per l’amata attrice Scarlett Johansson è molto importante perché come lei stessa ha confessato il suo corpo tende ad essere piuttosto curvilineo, e rischia di aumentare di peso se mangia nel modo sbagliato.

La sua giornata alimentare inizia con una colazione a base di frutti rossi e omelette (ricca quindi di proteine), mentre il pranzo è solitamente basato su verdure e carboidrati. Per cena, invece, niente carboidrati ma solo proteine.

Scarlett Johansson dice di mangiare anche carne ma soprattutto pesce, accompagnato da molte verdure.

Dalla sua tavola sono assolutamente banditi i cibi grassi e ricchi di condimenti, così come le bevande troppo zuccherine e gassate. Non mancano però alcuni snack spezza fame da integrare durante la giornata, solitamente a base di frutta fresca e frutta secca. Nessun dolce, se non una volta alla settimana come “sgarro”.

A differenza delle sue colleghe, Scarlett Johansonn è attenta anche all’aspetto salutistico della dieta e per questo motivo il suo regime alimentare è più uno stile di vita che una dieta temporanea.

Fondamentale per l’attrice americana è l’attività fisica che pratica per almeno un’ora e mezza al giorno. Alterna diversi esercizi fisici, tra i quali esercizi per la tonificazione, esercizi aerobici, intervallati anche dalla corsa e dalle lezioni di arti marziali.

I segreti di bellezza di Scarlett Johansson

Il fisico sinuoso dell’attrice statunitense non è l’unico suo punto di forza. La gran parte delle sue cure di bellezza sono rivolte proprio al viso, al punto che non le sarebbe dispiaciuto diventare dermatologa.

Come ha confessato, tra i suoi segreti c’è il succo di limone. La Johansson lo utilizza insieme all’aceto di mele per pulire la pelle del viso in profondità, sconfiggendo così gli odiati punti neri. Inoltre, l’attrice ha dichiarato di aver scoperto come il succo di limone sia anche l’artefice di quel suo volto sempre luminoso.