Sedano: proprietà, benefici e curiosità per una vita sana

Il sedano, con il suo sapore fresco e croccante, è un ortaggio che ha conquistato un posto di rilievo nelle cucine di tutto il mondo. Non solo è un ingrediente versatile, ma è anche un vero e proprio concentrato di benefici per la salute. Grazie al suo elevato contenuto di acqua, è un snack rinfrescante ideale per l’estate e per chi segue diete ipocaloriche.

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha rivalutato questo ortaggio, scoprendo che non è solo un semplice ingrediente per soffritti, ma un alimento ricco di molecole bioattive utili per la salute cardiovascolare e metabolica.

Le proprietà nutritive del sedano

Il sedano, noto scientificamente come Apium graveolens appartiene alla famiglia delle Apiaceae, insieme a carote, finocchi e prezzemolo. Esistono diverse varietà, tra cui il sedano da costa, di cui si consumano i gambi, e il sedano rapa, utilizzato principalmente per la sua radice bulbosa.

Con sole 20 calorie per 100 grammi il sedano è un alimento a densità calorica negativa poiché l’organismo spende più energia per digerirlo di quanta ne assimili. È composto per circa 88,3 grammi di acqua per 100 grammi rendendolo un alimento idratante e ideale per chi vuole mantenere un peso forma.

Tra le sue componenti nutritive, troviamo vitamine come la vitamina C che supporta il sistema immunitario, la vitamina A importante per la salute della pelle e della vista, la vitamina K fondamentale per la coagulazione del sangue e la salute delle ossa, e le vitamine del gruppo B. Inoltre, il sedano è ricco di minerali come potassio, calcio e magnesio, e contiene fibre che favoriscono la regolarità intestinale e aumentano il senso di sazietà.

Le più recenti evidenze cliniche hanno evidenziato due fitonutrienti chiave contenuti nel sedano: l’apigenina un potente flavonoide dalle proprietà antinfiammatorie e neuroprotettive, e i ftalidi composti che aiutano a rilassare i muscoli delle pareti arteriose, favorendo una naturale riduzione della pressione sanguigna.

Controindicazioni e avvertenze

Generalmente, il consumo di sedano è considerato sicuro, ma è importante prestare attenzione in caso di reazioni allergiche. Il sedano è infatti inserito nella lista dei 14 principali allergeni alimentari della normativa europea, poiché può scatenare reazioni anche gravi in soggetti allergici al polline di betulla o artemisia.

Chi soffre di malattie renali deve moderarne il consumo, poiché alcune sostanze contenute nel sedano possono risultare irritanti per i reni. Inoltre, il sedano contiene psoraleni sostanze che aumentano la fotosensibilità della pelle ai raggi solari se consumato in dosi massicce. In caso di dubbi, è sempre consigliabile consultare il proprio medico di fiducia.

Utilizzi in cucina

Il sedano è un ingrediente versatile che può essere utilizzato sia crudo che cotto. Tradizionalmente, è impiegato per aromatizzare brodi, soffritti e zuppe, spesso abbinato a carote e cipolle. È anche ottimo per arricchire insalate o per il pinzimonio.

Negli ultimi anni, è diventato popolare il succo di sedano che si ottiene centrifugando o frullando i gambi. Questo succo può essere consumato da solo o abbinato ad altri ingredienti, come mela e carota, per ottenere una bevanda dissetante. I nutrizionisti ricordano che, privato della fibra, il succo perde l’effetto saziante, ma rappresenta comunque un eccellente integratore idrosalino naturale post-allenamento.

Un altro modo per utilizzare il sedano è preparare il sale di sedano essiccando e macinando finemente l’ortaggio miscelato con sale marino. Questo insaporitore può esaltare il sapore di molte pietanze, come piatti di carne, pesce e verdure. Oggi, il sale di sedano è diventato un ingrediente chiave nella cucina clean label e nell’industria alimentare più attenta, grazie al suo naturale contenuto di nitrati organici, utilizzati come sostituto naturale dei conservanti chimici.