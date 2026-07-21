Varignana: l’agriturismo che unisce tradizione e innovazione

Tra le colline bolognesi, un’antica dimora si trasforma in un’oasi di benessere e autenticità. Palazzo di Varignana, noto per la sua azienda agricola Cà Masino ha inaugurato un nuovo agriturismo che va oltre la semplice sosta notturna, offrendo un’esperienza immersiva nel mondo agricolo e nel territorio.

Il nuovo Borgo alle Crete prende il nome dalle argille che modellano i calanchi, un omaggio alla matericità e all’identità del luogo. Qui, gli ospiti possono vivere esperienze uniche, come visite al frantoio degustazioni in cantina e passeggiate tra i filari delle vigne.

Un agriturismo che celebra la terra

L’agriturismo di Palazzo di Varignana si distingue per il suo approccio autentico e coinvolgente. Le attività proposte sono strettamente legate alla produzione agricola e alla scoperta del territorio offrendo agli ospiti un’esperienza che va ben oltre il semplice soggiorno.

Tra le esperienze più apprezzate ci sono le visite al frantoio dove è possibile scoprire i segreti della produzione dell’olio extravergine di oliva. Le degustazioni in cantina permettono invece di assaporare i vini prodotti nella tenuta, mentre le passeggiate tra i filari delle vigne offrono un contatto diretto con la natura e il territorio.

Benessere e natura in perfetta armonia

Palazzo di Varignana non è solo un agriturismo, ma un vero e proprio Regenerative Lifestyle Resort. Qui, il benessere viene interpretato come un’esperienza che integra competenzetrattamenti specialistici e rapporto con l’ambiente.

La Varsana SPA offre cinque nuovi percorsi benessere i Varsana Rituals studiati per accompagnare gli ospiti in un’esperienza di rigenerazione che coinvolge corpo e mente. Ogni percorso si sviluppa attraverso tre elementi fondamentali: acquatrattamento manuale e ritualità sensoriale.

I percorsi benessere della Varsana SPA

Tra i percorsi più apprezzati ci sono il Face Ritual un trattamento viso che combina tecniche di Face Yoga e massaggio manuale a effetto liftante, e il Calming Ritual pensato per il rilassamento serale e che abbina l’immersione nell’Ofuro a un massaggio con olio d’oliva Varsana SPA.

La Private SPA offre anche un percorso tradizionale con saune, bagno turco, idromassaggi, una vasca sonora e sette piscine esterne immerse nel paesaggio di Palazzo di Varignana. Tra gli ambienti più caratteristici figurano la Cava d’Oro Bianco ispirata alle saline di Cervia e dedicata all’haloterapia e la Grotta dei Calanchi che richiama il paesaggio dei colli bolognesi e propone scrub e fanghi realizzati con l’olio extravergine di oliva prodotto nella tenuta.

Un’esperienza unica tra natura e benessere

Palazzo di Varignana offre un’esperienza unica, dove natura e benessere si fondono per creare un’oasi di rigenerazione. L’agriturismo e la SPA sono solo due delle tante attrazioni di questa dimora storica, che continua a evolversi per offrire ai suoi ospiti un’esperienza sempre più autentica e rigenerante.

Che si tratti di una passeggiata tra i filari delle vigne, di una degustazione in cantina o di un trattamento benessere nella Varsana SPA, Palazzo di Varignana promette un’esperienza indimenticabile, dove tradizione e innovazione si fondono per celebrare la bellezza del territorio e il benessere del corpo e della mente.