Benessere fisico ed emotivo: il potere del radicamento e del respiro

Il corpo umano possiede una saggezza intrinseca che spesso trascuriamo. Attraverso pratiche come il radicamento il respiro consapevole e il movimento intenzionale possiamo ritrovare equilibrio e armonia. Questo approccio olistico non solo migliora la postura, ma favorisce anche il benessere emotivo.

Nel cuore delle Dolomiti di Brenta, un gruppo di esperti olistici ha creato BrentAnima, un progetto dedicato al benessere integrale. Le operatrici Maira Forti e Debora Caset guidano sessioni che uniscono la scienza del movimento con la saggezza della natura.

Le esperte del benessere olistico

Maira Forti, naturopata e operatrice bionaturale, è specializzata in Spiral Stabilization un metodo innovativo per prevenire e trattare i disturbi posturali e il mal di schiena. Questo approccio, sviluppato dal dottor Richard Smisek, si concentra sul rafforzamento dei muscoli profondi per migliorare la stabilità e la mobilità.

Debora Caset, anch’essa naturopata e operatrice olistica, si dedica alla medicina naturale con un focus particolare sui Fiori di Bach e sui rimedi erboristici. La sua passione per la forza vitale della natura la guida nel creare percorsi personalizzati per il benessere emotivo e fisico.

BrentAnima: dove la natura incontra l’anima

Nato nel 2026 a San Lorenzo Dorsino, BrentAnima è un progetto che unisce la biodiversità delle Dolomiti di Brenta, Patrimonio dell’Umanità, con la ricerca interiore dell’anima. Questo spazio accogliente è stato creato da un gruppo di operatori olistici uniti dalla stessa visione: vivere pienamente, in armonia con se stessi e con la natura.

Le sessioni di BrentAnima sono progettate per aiutare i partecipanti a ritrovare il contatto con il proprio corpo e con la natura circostante. Attraverso esercizi di radicamentorespiro e movimento consapevole si impara a ascoltare i segnali del corpo e a ritrovare un equilibrio perduto.

I benefici del radicamento e del respiro

Il radicamento è una pratica che aiuta a stabilizzare il corpo e la mente. Attraverso esercizi specifici, si impara a distribuire il peso in modo uniforme, migliorando la postura e riducendo lo stress. Il respiro consapevole d’altra parte, è un potente strumento per calmare la mente e rilassare il corpo.

Combinando queste pratiche con il movimento consapevole si ottiene un effetto sinergico che favorisce il benessere fisico ed emotivo. Gli esercizi di allungamento e attivazione muscolare completano il percorso, aiutando a prevenire infortuni e migliorare la flessibilità.

Le sessioni guidate da Maira Forti e Debora Caset sono un’opportunità unica per immergersi in un’esperienza di benessere olistico, circondati dalla bellezza delle Dolomiti di Brenta.

Il costo delle sessioni è di 15,00 €, con uno sconto a 13,00 € per i possessori della Paganella Guest Card.