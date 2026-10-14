Con più di tredici anni alle spalle nel mondo del fitness di gruppoFrancesco Maenza si è affermato come figura di riferimento per chi desidera combinare allenamento funzionale e metodologie di alta qualità. La sua storia è costellata di esperienze pratiche, dalla gestione di sale attrezzi in diverse strutture palermitane fino alla formazione di nuovi istruttori per la FIF Academy.

Dall’inizio di carriera a Palermo: le prime tappe professionali

Nel periodo 2013-2018, Maenza ha ricoperto il ruolo di istruttore di sala attrezzi presso Natural Energy, contribuendo a creare programmi di allenamento personalizzati per la clientela locale. Successivamente, dal 2018 al 2025, si è trasferito in Body Studio dove ha ampliato le proprie competenze svolgendo attività di Fitness Group TrainerPersonal Trainer e gestendo l’area attrezzi, consolidando la sua capacità di coordinare gruppi eterogenei.

Ruoli di rilievo a livello nazionale e regionale

Nel 2023, Maenza è stato selezionato come Fitness Presenter per il FIF Village e per l’evento Wellness in Sicilia, con il compito di dimostrare nuovi format di allenamento a un pubblico ampio. Dal 2024 al 2026 ha supportato la Federazione Italiana Fitness come assistente docente, contribuendo alla stesura di programmi didattici per futuri istruttori. Dal 2025, continua a operare come Fitness Group Trainer e Personal Trainer presso il Nixen Fitness Club di Palermo, dove nel 2026 ha assunto la direzione tecnica della sala corsi, responsabile della qualità e della sicurezza dei programmi proposti.

Formazione accademica e certificazioni specialistiche

Il suo percorso formativo si basa su una Laurea triennale in Scienze Motorie conseguita presso l’Università Telematica Pegaso. Parallelamente, ha ottenuto numerosi attestati della Federazione Italiana Fitness tra cui:

Fitness Group e Total Body Workout Trainer

Functional Trainer

Personal Trainer

Bodyweight & Animal Movement Trainer

Complementano il suo profilo corsi specialistici della Fitness School (ACSI) come Istruttore Fitness MusicaleAllenamento al femminileKettlebell Trainer e Istruttore Bodybuilding. Questa combinazione di titoli accademici e pratici gli consente di offrire lezioni accessibili a diversi livelli di preparazione, sempre mantenendo al centro sicurezza e coinvolgimento.

Approccio metodologico e visione del movimento

Il metodo di Maenza si fonda su una didattica incentrata sul coinvolgimento emotivo degli allievi, utilizzando il Functional Step e il allenamento funzionale per migliorare sia le capacità aerobiche che la coordinazione motoria. La sua filosofia sostiene che il movimento debba essere efficace ma anche divertente favorendo la adesione a lungo termine al programma di allenamento.

Prospettive future e impegno nella formazione

Guardando al futuro, Francesco Maenza intende approfondire la ricerca su nuovi approcci al training di gruppo, esplorando l’integrazione di tecnologie wearable e piattaforme digitali per ottimizzare il monitoraggio delle performance. Continuando a lavorare con la FIF Academy e con centri sportivi in tutta Italia, il suo obiettivo rimane quello di formare la prossima generazione di istruttori, garantendo standard elevati di qualità e sicurezza in ogni lezione.