Negli ultimi anni i social, in particolare TikTok, hanno diffuso il termine ferritin face per descrivere un aspetto del viso caratterizzato da pelle pallida, occhiaie profonde e una generale sensazione di stanchezza. L’idea alla base è che questi cambiamenti estetici possano tradursi in un avviso di basse riserve di ferro nel corpo. Tuttavia, la questione non è così lineare come sembra, e distinguere un vero segnale da semplici variazioni estetiche richiede una comprensione più approfondita dei meccanismi fisiologici coinvolti.

Segnali cutanei e corporei associati a bassi livelli di ferro

Il ferro è un minerale essenziale per la sintesi dell’emoglobina la proteina responsabile del trasporto di ossigeno nei globuli rossi. Quando le scorte diminucono, è normale osservare una serie di manifestazioni: pallore della cute, secchezza cutanea fragilità dei capelli e crescita più lenta delle unghie. Oltre a questi segnali estetici, si possono avvertire sintomi più sistemici, come affaticamento persistente, difficoltà di concentrazione, vertigini e una sensazione di fiato corto anche durante attività leggere. Nei casi più avanzati, la riduzione della produzione di emoglobina può evolvere in anemia sideropenica con palpitazioni e sindrome delle gambe senza riposo.

Lista dei sintomi più frequenti

Tra i disturbi più comunemente riportati ci sono: stanchezza improvvisapalpitazioniunghie fragilicapogiridazi di concentrazione e, in alcune persone, una perdita di capelli più accentuata. È importante sottolineare che nessuno di questi segni è esclusivo della carenza di ferro; possono comparire anche in condizioni diverse, come carenze di vitamina D, disordini tiroidei o semplici stress ambientali.

Quando è opportuno fare gli esami e quali rischi dell’autodiagnosi

Poiché i segni cutanei e i sintomi sistemici sono aspecifici, l’autodiagnosi basata esclusivamente sull’aspetto del viso è poco affidabile. La conferma diagnostica richiede un esame del sangue che misuri la ferritina l’emoglobina e, se necessario, la saturazione della transferrina. Solo un professionista sanitario può valutare il quadro complessivo e decidere se prescrivere ulteriori test, come la valutazione della capacità totale di legare il ferro (TIBC) o la ferritina sierica in condizioni di infiammazione.

Gruppi a maggior rischio di deficit di ferro

Alcune categorie di popolazione sono più predisposte a sviluppare una carenza: le donne in età fertile a causa di mestruazioni regolari o gravidanze, gli anziani per una diminuita capacità di assorbimento intestinale, i soggetti con patologie malassorbenti (celiachia, malattia infiammatoria intestinale) e gli atleti di resistenza che perdono ferro con il sudore e l’emolisi da impatto. Per queste persone, la sorveglianza periodica dei livelli di ferro può prevenire complicazioni più gravi.

Alimentazione e integrazione per mantenere adeguati livelli di ferro

Una dieta equilibrata è la prima difesa contro la carenza. Alimenti ricchi di ferro eme, come carne rossa, pollo, tacchino e frattaglie, garantiscono una migliore assorbibilità rispetto al ferro non eme presente in legumi, cereali integrali e verdure a foglia verde. Consumare vitamina C (agrumi, fragole, peperoni) insieme a fonti vegetali di ferro aumenta l’assorbimento, mentre tè, caffè e calcio possono ridurlo. L’uso di integratori di ferro dovrebbe essere riservato a chi ha una reale necessità, confermata da esami, poiché un eccesso può provocare disturbi gastrointestinali e, a lungo termine, accumuli tossici negli organi.

Riconoscere i segnali, consultare il proprio medico e adottare scelte alimentari consapevoli rimangono le strategie più efficaci per mantenere il ferro nei range ottimali.