Negli ultimi anni la salute mentale è divenuta una delle priorità più urgenti per le imprese. Stress cronico, carichi di lavoro eccessivi e cambiamenti organizzativi possono trasformarsi in fattori di rischio psicologico capaci di compromettere la produttività e il benessere dei dipendenti.

Per far fronte a queste sfide, il 27 ottobre 2026, dalle 15.30 alle 17.00, si terrà un webinar gratuito dedicato al tema. L’evento, organizzato da Aifos, non prevede il rilascio di crediti di aggiornamento ma offre un’occasione unica per conoscere le linee guida della campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri 2026-2028» promossa da EU-OSHA.

La campagna EU-OSHA: obiettivi e contenuti chiave

Il programma europeo mira a sensibilizzare le aziende sul benessere psicologico dei dipendenti, promuovendo misure preventive contro lo stress lavoro-correlato le molestie e le violenze sul posto di lavoro. Tra le azioni suggerite vi sono la revisione dei carichi di lavoro, l’instaurazione di percorsi di supporto psicologico e la creazione di ambienti inclusivi. Durante il webinar verranno illustrati casi pratici e best practice raccolte da diverse realtà aziendali europee.

Interventi dei relatori: competenze e ruoli

La sessione si aprirà con le parole di Paolo Carminati presidente di Aifos, che introdurrà il contesto normativo e le sfide emergenti. Seguirà il direttore generale Maria Frassine che illustrerà le linee strategiche del progetto. La dottoressa Priscilla Dusi psicologa del lavoro e co-coordinatrice del gruppo di lavoro su stress e molestie della CIIP, condividerà le sue esperienze di intervento in contesti aziendali complessi.

Focus su stress lavoro-correlato e violenze di genere

La prof.ssa Antonia Ballottin presidente della SIPLO e co-coordinatrice del medesimo gruppo CIIP, approfondirà le dinamiche di stress cronico e le strategie di prevenzione. L’esperto Andrea Cirincione human & safety strategist, presenterà metodologie per monitorare il burnout e per sviluppare piani di resilienza organizzativa. Infine, il dott. Fulvio D’Orsi medico competente e docente di medicina del lavoro presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, fornirà una prospettiva clinica su come identificare e gestire i sintomi dello stress sul luogo di lavoro.

L’intervento dei relatori sarà arricchito da sessioni di domande-risposte, consentendo ai partecipanti di confrontarsi direttamente con gli esperti e di ricevere consigli personalizzati per le proprie realtà aziendali.

Questo webinar rappresenta un punto di partenza per tutte le organizzazioni che desiderano creare ambienti di lavoro più sani, sicuri e inclusivi. La partecipazione è aperta a professionisti del settore, responsabili HR, dirigenti e a chiunque sia interessato a promuovere il benessere psicologico in azienda.