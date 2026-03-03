Shield VI: come il Nas e la Dogane hanno colpito il traffico di farmaci e doping

L’operazione internazionale Shield VI ha messo a nudo un mercato clandestino molto più ampio e ramificato di quanto si potesse immaginare: farmaci contraffatti, prodotti dopanti e vendite online illegali che si intrecciano su scala transnazionale. Coordinata da Europol e supportata da organismi come WADA, OLAF e Interpol, l’iniziativa ha visto l’Italia protagonista grazie al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Qui ricapitoliamo i passaggi salienti dell’azione, gli esiti emersi in Italia e i rischi concreti per la salute pubblica.

Cosa è successo e come L’azione è stata multilivello: forze dell’ordine, dogane e agenzie antidoping hanno lavorato fianco a fianco, incrociando indagini tradizionali e attività di sorveglianza online. Gli interventi hanno compreso perquisizioni, sequestri, oscuramenti di siti e provvedimenti amministrativi contro chi vendeva o favoriva la circolazione di prodotti non sicuri. L’attenzione si è concentrata sulle piattaforme di e‑commerce, sui flussi postali e sui canali di approvvigionamento esteri.

Perché è un problema per chi compra online I farmaci falsi e i prodotti dopanti reperiti online possono contenere dosaggi errati, impurità o ingredienti non dichiarati: per chi li assume, soprattutto ragazzi e consumatori occasionali, questo traduce rischi reali e imprevedibili. Acquistare da canali non autorizzati espone anche a conseguenze legali per chi produce o distribuisce: responsabilità penali, sanzioni amministrative e provvedimenti civili non sono ipotesi remota.

Numeri e ritrovamenti in Italia L’attività italiana, concentrata tra aprile e, ha portato a risultati concreti: 91 indagini aperte, 265 segnalazioni all’autorità giudiziaria e 3 arresti. Scoperti 2 laboratori clandestini e 2 centri per l’assemblaggio di principi attivi; smantellati 12 gruppi criminali. I sequestri hanno riguardato circa 2.800 confezioni e 18.000 unità posologiche di farmaci (tra compresse, capsule e fiale) — dall’ossicodone ai dimagranti, dagli antibiotici al botulino — più circa 1.800 confezioni e 4.500 unità di prodotti dopanti. Il valore commerciale stimato supera i 550.000 euro.

Aspetti internazionali e rotte individuate Le indagini hanno messo in luce filiere che partono da Regno Unito, Corea e Cina. Alcuni canali risultano collegati alla vendita di oppioidi tramite prescrizioni falsificate; altri riguardano l’invio di semaglutide o botulino destinati a centri estetici non autorizzati. L’Agenzia delle Dogane ha svolto un ruolo cruciale, intercettando grandi partite presso gli hub postali e fornendo supporto con laboratori analitici per i controlli sui campioni sequestrati.

Controlli antidoping e attività digitali Sul fronte sportivo, il NAS ha eseguito 49 verifiche out‑of‑competition e sottoposto a test 155 atleti, con alcuni casi positivi riscontrati. Parallelamente, unità specializzate nel cyber‑crime hanno coordinato l’oscuramento di quasi 100 siti che vendevano farmaci illegalmente e monitorato le piattaforme digitali più usate per questo tipo di traffici.

Implicazioni per imprese e diritto alla privacy L’operazione evidenzia la necessità di una disciplina integrata: normativa sanitaria, regole per il commercio elettronico e strumenti doganali devono dialogare meglio. Le imprese sono chiamate a rafforzare la tracciabilità della filiera e la conformità alle norme, compreso il rispetto del GDPR quando sono trattati dati sanitari. Per le autorità, invece, la sfida è trovare l’equilibrio fra efficacia investigativa e tutela dei diritti fondamentali: protocolli chiari, tracciabilità degli interventi e scambi di informazioni rapidi sono indispensabili.

Bilancio europeo e prossimo futuro A livello continentale Shield VI ha portato allo smantellamento di cinque laboratori clandestini e dieci centri di assemblaggio, aperture di indagine su 43 organizzazioni e il sequestro di oltre 10 milioni di unità di farmaci e prodotti dopanti, per un valore stimato attorno ai 33 milioni di euro. Sono stati deferiti 3.354 soggetti e condotti circa 11.000 controlli antidoping fra i Paesi partecipanti. Le attività proseguono: ulteriori analisi di laboratorio, indagini sui flussi finanziari e scambi di intelligence sono già programmati.

Cosa fare per proteggersi La regola più semplice resta la più efficace: acquistare farmaci solo da canali autorizzati e segnalare offerte sospette. Informarsi è prevenire: se una proposta sembra troppo buona per essere vera, probabilmente lo è. Per le aziende, invece, l’imperativo è aggiornare procedure di controllo e compliance per evitare di trovarsi coinvolte, anche indirettamente, in reti illecite. Lo sforzo combinato di forze dell’ordine, dogane, organismi antidoping e istituzioni europee ha già portato risultati significativi, ma l’azione dovrà continuare: più sorveglianza digitale, più tracciabilità logistica e una rete di cooperazione internazionale ancora più salda sono necessari per mettere davvero in sicurezza consumatori e atleti.