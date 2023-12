Sintomi e come prevenire le emorroidi

Alcune volte, a seguito di sforzi eccessivi e di uno stile di vita non adatto alle proprie esigenze, si manifestano dei fastidi a livello di salute. Uno dei più comuni, tra uomini e donne, sono le emorroidi che possono fare molto male e portare anche a sanguinamento. Scopriamo come lenire il fastidio e cercare di dare sollievo in modo naturale evitando prodotti che sono troppo aggressivi e che fanno male all’organismo.

Emorroidi

Con questo termine si fa riferimento a una formazione anatomica del canale anale. Le emorroidi non sono altro che dei cuscinetti di tessuto particolarmente morbidi e alquanto delicati. Solitamente non si avverte la loro presenza, ma in caso si infiammassero potrebbero causare fastidio e dolore proprio nella zona in corrispondenza dell’ano dove si trovano.

Il gonfiore di questa zona può causare fastidio e dare adito ad alcuni sintomi come il prolasso, dolore, bruciore, prurito e anche sanguinamento. Il termine va a designare sia la struttura venosa, ma anche la disfunzione arrivando, in alcuni casi, a soffrire di patologia o malattia emorroidaria. Un problema che coinvolge sia uomini che donne in ugual misura.

Molti soggetti che hanno le emorroidi possono soffrire di svariati sintomi, tra cui il dolore che si manifesta sia nel momento della defecazione, ma anche stando seduti. Possono anche andare incontro a delle piccole e minime perdite di sangue in seguito alla rottura dei vasi sanguigni e a del prurito oppure una perdita anomala delle feci.

Oltre ai sintomi, è bene anche capire i motivi per cui alcuni soggetti vanno incontro a difficoltà del genere. Molti fattori possono dipendere da una predisposizione genetica, ma anche da uno stile di vita eccessivamente sedentario e poco dinamico o anche da sforzi eccessivi. Per alcune donne possono manifestarsi durante il periodo della gravidanza.

Emorroidi: cosa fare

Non appena si è compreso quali sono le cause e i sintomi che portano alla comparsa delle emorroidi, è altrettanto fondamentale riuscire a capire come fare per prevenire il problema. Considerando che le cause dipendono anche dallo stile di vita, si potrebbe cominciare a cambiare le proprie abitudini alimentari e fisiche.

In tal caso, un’attività fisica alquanto moderata, quindi aggiungere maggiore dinamismo nella propria vita può sicuramente aiutare. Altrettanto fondamentale è sicuramente l’alimentazione che deve essere a base di fibre e del consumo di tanti liquidi. Sono consigliati almeno due litri di acqua al giorno evitando il consumo di alcolici.

