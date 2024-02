Martina Stella attrice, showgirl ed ex modella toscana, oggi splendida 39enne e mamma di due figli, rivela i segreti della sua eterna giovinezza. Ecco la sua skincare routine, senza mai trascurare l’idratazione.

La skincare routine di Martina Stella: “Mai trascurare l’idratazione”

Martina Stella una delle attrici italiane più apprezzate degli ultimi vent’anni, dal suo esordio nel film di Gabriele Muccino L’ultimo bacio, quando aveva solo 16 anni, oggi ha 39 anni e due figli. Da poco Stella ha annunciato il divorzio da suo marito e padre di suo figlio, Andrea Manfredonia dopo sette anni di matrimonio. Splendida e raggiante come quando aveva vent’anni Martina Stella rivela alcuni segreti della sua skincare per una pelle senza imperfezioni e rughe.

Il primo segreto dell’attrice per una pelle sempre radiosa è quello di consumare tanta acqua, frutta e verdura. Il secondo è “mai trascurare la zona del contorno occhi”. Nella skincare di Martina non manca mai l’idratazione del viso; per il corpo invece usa spesso l’idratante Multivitamin Body Cream, per aggiungere ulteriore morbidezza e tonicità alla pelle.

Per l’attrice toscana bere molto ogni giorno è fondamentale per restare in forma e sfoggiare una pelle radiosa. Una delle creme preferite di Martina è Eye Contour Gel Cream di Skinlabo, ma in caso di notti particolarmente stressanti utilizza un prodotto ancora più mirato, contro occhiaie e borse.

“Ho molta cura dei miei capelli. Dopo il parto, si sa, risultano spenti e deboli, dopo essere stati vigorosi e lucenti”, rivela Stella. Così per il suo cuoio capelluto usa un esfoliante, permettendo ai capelli di crescere sani e forti.

Martina Stella e la skincare routine: step di bellezza

Scelta come beauty ambassador dal marchio italiano di skincare Skinlabo, Stella confessa i suoi segreti di bellezza: detersione e idratazione. Un buon gel o una mousse struccante, per pulire e purificare la cute in profondità e a seguire una super crema idratante e delicata. “La mia pelle è secca e tende ad arrossarsi, da cui la necessità di prodotti soft”.