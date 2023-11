Sapete cos’è la skin flooding? Si tratta di una nuova tecnica di skincare per idratare la pelle che consiste nel sommare più prodotti idratanti per sconfiggere la pelle secca. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla skin flooding.

Cos’è la skin flooding? La tendenza social per idratare la pelle

Tra le tendenze social di bellezza più note del momento c’è la skin flooding, una tecnica che prevede l’utilizzo di potenti formule idratanti e anti-età per preparare la pelle in inverno e prevenire la pelle secca. Secondo i beauty creator di Tik Tok lo skin flooding, letteralmente “inondazione della pelle”, altro non è che il layering coreano ma in una versione decisamente più generosa.

Si dunque a lozioni, emulsioni, sieri, creme e maschere, tutte super idratanti, a base di acido ialuronico a basso peso molecolare, e potenziate con tecnologia all’avanguardia come la microfluidica e gli estratti di piante adattogene. Lo skin flooding prevede l’applicazione delle formule più acquose. Lozioni e pre-sieri sono fondamentali per pelli secche e disidratate perché tendono a penetrare più in profondità ottimizzando l’efficacia dei trattamenti successivi, senza essere massaggiate.

Secondo step: dopo la lozione si passa al siero. Lo skin flooding prevede fino a sette gocce di siero sul viso. Preferite prodotti in gel o emulsione, da stendere dal centro del viso verso i contorni, picchiettando velocemente e concludendo con leggeri pizzicotti che riattivano la microcircolazione.

Per concludere, un doppio strato di crema idratante applicata come fosse un impacco. Massaggiate con movimenti circolari dal centro verso l’esterno, poi fino al collo e al décolleté sempre con prodotti super cremosi e idratanti.

Skin flooding: tutto ciò che c’è da sapere

Come abbiamo visto la tendenza social da includere nella skincare routine prevede lo skin flooding, una nuova tecnica di trattamento beauty per pelle secca che prende spunto dalla skincare coreana. Lo skin flooding può essere particolarmente utile durante i mesi invernali più secchi, perché, quando l’umidità è alta e la pelle si secca più facilmente. Ecco alcuni consigli sullo skin flooding:

Questo trattamento può funzionare per tutti i tipi di pelle;

per la pelle secca, preferire l’utilizzo di notte;

per pelle grassa, il trattamento può essere settimanale;

quando il derma è a tendenza acneica, si dovrebbe procedere con cautela poiché i prodotti in eccesso possono ostruire i pori.

La tecnica di tendenza social ha diversi benefici per la pelle, come visto, in particolare quella secca. In primis l’acido ialuronico trattiene fino a 1000 volte il suo peso in acqua; dunque è fondamentale nel mantenere l’idratazione e l’elasticità della pelle. Aggiungi anche l’acqua termale e un siero di niacinamide per calmare la sensibilità della pelle in inverno e infine nella skincare applica un ulteriore strato di idratazione per la barriera cutanea.