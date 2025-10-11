Soluzioni Naturali Efficaci per Tosse e Mal di Gola con Lichens

Quando i sintomi influenzali si manifestano, è fondamentale trovare un rimedio che possa alleviare il disagio. La linea di prodotti Lichensed si distingue per l’uso di lichene artico, un ingrediente noto per le sue proprietà lenitive e emollienti, ideale per trattare tosse secca o grassa, mal di gola e congestione nasale sia negli adulti che nei bambini.

Questa gamma di dispositivi medici è stata sviluppata per affrontare in modo efficace i sintomi influenzali comuni, offrendo un supporto naturale durante i periodi di malessere. Grazie alla sua formulazione innovativa, Lichensed agisce come una barriera protettiva, idratando le mucose irritate e facilitando l’espulsione del muco.

I fatti

La gamma Lichensed comprende sei referenze, ciascuna progettata per rispondere a esigenze diverse. Ogni prodotto sfrutta le proprietà uniche del lichene artico, rendendoli particolarmente efficaci per il trattamento di disturbi respiratori. In questo modo, ogni formulazione si distingue per la sua specificità e efficacia.

Lichensed sciroppo per adulti

Il Lichensed Sciroppo Adulti offre un rimedio rapido per la tosse secca e grassa. La sua formula innovativa genera un film protettivo che calma l’irritazione della gola e facilita l’espulsione del muco, contribuendo a liberare le vie aeree. È disponibile in un gradevole gusto arancia, rendendo l’assunzione un’esperienza più piacevole.

Si consiglia di assumere un stick pack da 10 ml ogni 12 ore o un misurino da 5 ml ogni 6-8 ore, preferibilmente lontano dai pasti. Questo prodotto è disponibile in flaconi da 200 ml al costo di €14,50 o in confezioni da 20 stick pack a €13,50.

Lichensed sciroppo per bambini

Per i più piccoli, è disponibile il Lichensed Sciroppo Bimbi, progettato specificamente per calmare la tosse nei bambini. La sua formulazione agisce in modo simile a quella per adulti, creando una barriera protettiva per la gola e facilitando l’espulsione delle secrezioni. Anche questo sciroppo ha un gusto arancia accattivante.

Per i bambini da 2 a 6 anni, si raccomanda di assumere un stick pack da 5 ml ogni 12 ore o un misurino da 2,5 ml ogni 8 ore. I bambini oltre i 6 anni possono assumere un stick pack da 5 ml o un misurino da 5 ml ogni 8 ore. Il costo è di €14,50 per il flacone da 200 ml e €11,90 per 20 stick pack da 5 ml.

Altri rimedi della linea Lichensed

Oltre agli sciroppi, la linea Lichensed include anche un paio di spray e integratori utili per affrontare i sintomi influenzali. Uno di questi è il Lichensed Spray Nasale, progettato per alleviare l’irritazione nasale e favorire la rimozione del muco. Si consiglia di nebulizzare 1-2 volte per narice ogni 3-4 ore per gli adulti e 1-2 volte ogni 6-8 ore per i bambini sopra i 6 anni. Per i più piccoli, è sufficiente una nebulizzazione per narice ogni 8 ore. Questo spray è disponibile in flaconi da 15 ml al prezzo di €11,00.

Un’altra opzione è il Lichensed Spray Gola, che offre un sollievo duraturo per la gola infiammata. Gli adulti possono utilizzare 1-2 nebulizzazioni nel cavo orofaringeo ogni 3-4 ore, mentre i bambini sopra i 6 anni possono fare lo stesso ogni 6-8 ore. Per i bambini da 2 a 6 anni, è consigliata una nebulizzazione ogni 8 ore. Anche questo prodotto è disponibile al costo di €11,00 in flaconi da 30 ml.

Integratori per il benessere della gola

Infine, la linea include il Lichensed Flu 600, un integratore alimentare a base di propoli, altea e marrubio. Questo prodotto è utile per migliorare la fluidità delle secrezioni bronchiali e per il benessere della gola. È consigliato assumere 1 stick pack al giorno da sciogliere in acqua, con un gusto limone. Questo integratore è disponibile in confezioni da 14 stick pack a €12,50.

