Super caldo sull’Italia, oggi e domani 12 città da bollino rosso

(Adnkronos) – Inizio di settimana super caldo per l'Italia. Oggi e domani, lunedì 15 e martedì 16 luglio, l'allerta sarà massima in 12 città, contrassegnate dal bollino rosso (livello 3, il massimo) nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Mercoledì 17 luglio le città 'in rosso' passeranno a 13. Dei 27 capoluoghi monitorati dal ministero, oggi e domani saranno da bollino rosso Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Si aggiungerà Palermo mercoledì, il giorno più caldo di questa prima metà di settimana. —[email protected] (Web Info)