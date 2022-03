Testosterone alto: come mantenerlo in modo naturale

Livelli alti di testosterone sono essenziali per mantenere la funzionalità sessuale in uno stato ottimale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo semplice e naturale, sia nel caso in cui si fosse presentato qualche problema di natura sessuale e sia in modo preventivo, quando si sta ancora bene.

Testosterone alto

Quando si entra nell’adolescenza il corpo maschile subisce una metamorfosi profonda e il desiderio sessuale aumenta. Questo succede perché è proprio in questi anni che i livelli di testosterone nel sangue raggiugono il picco. Tuttavia, a partire dai 30 anni, questi possono subire un calo, anche se non necessariamente brusco, e con esso possono subentrare dei problemi di natura sessuale.

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali mantenere alti i livelli di testosterone nel sangue.

Non occorre assumere alcun farmaco e non occorre aspettare che il problema si presenti perché si può e si deve intervenire prima. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come raggiungere l’obiettivo in modo naturale.

Testosterone alto: consigli

La qualità del sonno è estremamente importante. A partire da una certa età, ogni uomo dovrebbe dormire per almeno 7-8 ore a notte poiché la stanchezza e la spossatezza possono essere causa di livelli bassi di testosterone.

Tuttavia, se sentite di dormire bene, ma i livelli di testosterone restano bassi, indagate su potenziali disturbi del sonno.

Restare sessualmente attivi è importante, sia attraverso l’attività sessuale che attraverso la masturbazione. Secondo alcuni studi, l’eiaculazione non solo abbassa il rischio di problemi alla prostata, ma mantiene alti i livelli di testosterone.

Mantenersi in forma, sia attraverso una sana alimentazione e sia attraverso l’attività sportiva regolare. L’aumento di peso espone al rischio di patologie importanti che, come conseguenza, possono provocare anche bassi livelli di testosterone nel sangue.

Testosterone alto: rimedio naturale

Gli integratori alimentari, accanto al sonno, l’attività sportiva regolare e l’alimentazione corretta sono la soluzione più indicata sia per aumentare i livelli di testosterone nel sangue, quando questi si abbassano, sia per mantenerli alti, in forma preventiva.

Blue Bull è il primo integratore alimentare, progettato e sviluppato interamente in Italia, pensando a tutti quegli uomini che, per diverse ragioni, soffrono a causa di problemi di natura sessuale.

Grazie ai benefici riscontrabili è riconosciuto da esperti e consumatori come il viagra naturale

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Blue Bull:

Arginina , un amminoacido essenziale per la produzione degli spermatozoi e di ossido nitrico, importante per la funzione erettile;

, un amminoacido essenziale per la produzione degli spermatozoi e di ossido nitrico, importante per la funzione erettile; Zinco , per la produzione di liquido seminale e livelli elevati di testosterone, affinché stimolare la libido e mantenere alta la concentrazione;

, per la produzione di liquido seminale e livelli elevati di testosterone, affinché stimolare la libido e mantenere alta la concentrazione; Estratto di Damiana , un vero e proprio afrodisiaco naturale, essenziale per risolvere l’ansia da prestazione, la frigidità, l’eiaculazione precoce e la disfunzione erettile;

, un vero e proprio afrodisiaco naturale, essenziale per risolvere l’ansia da prestazione, la frigidità, l’eiaculazione precoce e la disfunzione erettile; Estratto di Maca e Muira Puama, per ottimizzare la produzione di testosterone nel sangue, accendere il desiderio sessuale, regolarizzare la funzione ormonale, favorire l’erezione e migliorare la qualità dei rapporti sessuali;

Estratto di Tribulus, meglio noto come Tribulus Terrestris, una pianta nota da tempi antichi per i suoi benefici sotto le lenzuola, grazie alla quale ottimizzare e migliorare l’energia e la resistenza a letto, sia nell’uomo che nella donna.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Blue Bull è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Blue Bull è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorati. Attualmente, Blue Bull è in promozione a 59,99 € per due confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Ricordiamo che tutta la procedura di acquisto garantisce la privacy dell’acquirente.