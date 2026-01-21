Un’Incredibile Avventura di Fede e Musica con il Gruppo Shekinah

Il Gruppo Shekinah rappresenta una realtà vibrante per i giovani che desiderano unire la loro passione per l’arte e la ricerca spirituale. Fondato nel 2008 come Associazione Culturale, il gruppo ha come obiettivo quello di offrire uno spazio di espressione artistica e riflessione profonda attraverso la musica, la danza e la recitazione.

Con l’intento di coinvolgere e ispirare, il Gruppo collabora attivamente con il Servizio per i Giovani dell’Arcidiocesi di Milano. Questa sinergia ha portato alla realizzazione di eventi che combinano momenti di preghiera e meditazione, rendendo ogni incontro un’opportunità unica per approfondire la propria fede.

Un percorso di crescita spirituale e artistica

Nel corso degli anni, il Gruppo Shekinah ha partecipato a eventi significativi, come la XXXI Giornata Mondiale della Gioventù tenutasi a Cracovia nel 2016. Durante questa manifestazione, il gruppo ha animato con il canto le celebrazioni, inclusa la Messa per gli italiani, e ha avuto l’onore di registrare la versione italiana dell’inno ufficiale.

Impatto e partecipazione internazionale

Non si è fermato qui: nel 2018, il gruppo ha avuto l’opportunità di animare la veglia di preghiera presieduta da Papa Francesco, esibendosi durante la Messa in Piazza San Pietro. Questi momenti di grande importanza hanno permesso ai membri del gruppo di vivere esperienze uniche e di condividere la loro passione con una comunità globale di giovani.

Concerti e meditazioni: un connubio perfetto

Il Gruppo Shekinah non si limita a eventi di grande scala. Infatti, ha portato la sua proposta di concerto/meditazione in numerosi luoghi, dalle chiese ai teatri disseminati in tutta la Lombardia. Questi concerti sono concepiti come un percorso in cui la musica si intreccia con la narrazione e la meditazione su vari temi, creando un’atmosfera di profonda riflessione.

Il prossimo appuntamento da non perdere si terrà il 31 gennaio 2026 presso la Pieve di Palazzo Pignano, dove il gruppo presenterà un nuovo concerto meditativo. Sarà un’occasione per tutti i giovani di unirsi e sperimentare la forza della musica in un contesto spirituale.

Un invito alla partecipazione

L’incontro con il Gruppo Shekinah è un invito a riflettere e a condividere la propria fede attraverso l’arte. La loro missione è quella di creare un legame tra la comunità e il mondo spirituale, utilizzando la potenza della musica e dell’espressione artistica. Partecipare a questi eventi significa non solo ascoltare, ma anche vivere un’esperienza che arricchisce il cuore e la mente.