Valditara e Schillaci lanciano campagna ‘W la salute’ per stili di vita sani

(Adnkronos) – Parlare ai bambini di buone abitudini alimentari, stili di vita sani, dei benefici dell'attività fisica, dei pericoli dell'abuso dei telefonini e dei videogiochi. Sono alcuni dei temi della campagna 'W la salute', presentata oggi a Roma al ministero della Salute dai ministri Orazio Schillaci (Salute) e Giuseppe Valditara (Istruzione). La campagna di comunicazione ha come protagonisti i bambini delle scuole e vede la collaborazione con la casa editrice Giunti Editori e Disney Italia. Saranno infatti i personaggi come Topolino e Paperino a fare da guida nella conoscenza delle buone abitudini a tavola e nella vita quotidiana. "I dati che abbiamo sono preoccupanti: il 19% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso, e quasi il 10% è obeso. Sappiamo che un bambino obeso a 6 anni ha più del 50% di probabilità di diventare un adulto obeso, con tutti i rischi di salute che questo comporta – ha affermato il ministro Schillaci – Il progetto 'W la salute' che lanciamo oggi, in collaborazione con Disney Italia e Giunti Editore, vuole essere uno strumento concreto nelle vostre mani. Abbiamo creato materiali didattici che uniscono l'educazione al divertimento, utilizzando personaggi amati dai bambini per trasmettere messaggi importanti sulla salute". "La scuola è il luogo privilegiato dove questi messaggi possono prendere forma e radicarsi – ha aggiunto il ministro, rivolgendosi alle scuole ospiti dell'auditorium del ministero e in collegamento da altre città – Voi insieme alle famiglie avete il potere di plasmare le abitudini dei futuri cittadini italiani. Ogni giorno, attraverso il vostro esempio e il vostro insegnamento, potete contribuire a creare una generazione più consapevole e più sana. Vi chiediamo di essere parte attiva di questo progetto. Utilizzate i materiali che vi forniremo, create momenti di gioco e apprendimento dedicati alla salute, coinvolgete i bambini in attività che promuovano il movimento e la corretta alimentazione". 'W la Salute' affronta in modo divertente, con l'aiuto dei personaggi Disney, tematiche importanti come la sana alimentazione, l'attività fisica, l'igiene personale e il possesso responsabile degli animali da compagnia. Il progetto parte con una iniziativa pilota per l'anno scolastico 2024-2025. In questa prima fase, grazie alla presenza capillare di Giunti Scuola nelle scuole primarie di tutto il territorio nazionale, migliaia di classi potranno aderire e ricevere un kit cartaceo con materiali educativi e storie a fumetti originali Disney. Sarà inoltre pubblicato il sito www.wlasalute.it per imparare divertendosi: un portale di informazione istituzionale completamente dedicato ai più piccoli. Il sito conterrà storie inedite a fumetti dei personaggi Topolino e Paperino, pubblicate con cadenza periodica a firma di artisti Disney. —[email protected] (Web Info)