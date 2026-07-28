Yoga 108 Treviso: corsi, insegnanti e strutture disponibili

Nel cuore di Treviso, Yoga 108 rappresenta un punto di riferimento per chi cerca benessere fisico e mentale attraverso discipline olistiche. Situato in Vicolo Pescatori 2 questo centro offre un ambiente accogliente e professionale dove praticare yoga e pilates in tutte le loro forme.

La missione di Yoga 108 è quella di promuovere il benessere attraverso corsi ben strutturati, tenuti da insegnanti qualificati e appassionati. Ogni corso è pensato per adattarsi alle esigenze individuali, offrendo un’esperienza personalizzata che combina tradizione e innovazione.

Le attività disponibili

Yoga 108 Treviso propone una varietà di attività che spaziano dallo yoga classico al reformer pilates passando per il matwork pilates e la meditazione. Ogni corso è progettato per migliorare la flessibilità, la forza e la consapevolezza di sé, adattandosi a tutti i livelli di esperienza, dai principianti agli avanzati.

Tra le attività più popolari troviamo lo yoga dinamico ideale per chi cerca un allenamento intenso, e lo yoga restaurativo perfetto per chi desidera rilassarsi e rigenerarsi. Inoltre, i corsi di pilates con reformer offrono un approccio innovativo per tonificare il corpo e migliorare la postura.

Calendari e prenotazioni

Per facilitare la partecipazione, Yoga 108 mette a disposizione calendari dettagliati delle attività, consultabili online o direttamente in sede. È possibile verificare la disponibilità e prenotare i corsi preferiti tramite un sistema di prenotazione intuitivo che include anche la scansione di un QR Code per un accesso rapido e senza complicazioni.

Gli utenti possono approfittare di offerte speciali sugli abbonamenti e le singole lezioni, rendendo l’accesso alle attività ancora più conveniente. Inoltre, il centro offre la possibilità di partecipare a eventi speciali e workshop tematici, arricchendo ulteriormente l’esperienza di benessere.

Gli insegnanti di Yoga 108

Il successo di Yoga 108 Treviso è dovuto in gran parte alla qualità degli insegnanti professionisti con anni di esperienza e una profonda conoscenza delle discipline olistiche. Ogni insegnante porta una visione unica e un approccio personalizzato, garantendo un’esperienza di apprendimento arricchente e gratificante.

Tra i nomi più noti troviamo Liliana Milani specializzata in yoga e reformer pilates e Cristiana Cartechini esperta in yoga e meditazione. Livia Ferrari Simoes e Tecla Terracciano completano il team con la loro competenza in yoga, matwork pilates e reformer.

Altri insegnanti di spicco includono Susanna PolicastroKatarina Popovic e Stefania Busato tutte specializzate in diverse forme di pilates e yoga, offrendo una gamma completa di opzioni per i praticanti.

Le strutture di Yoga 108

Yoga 108 Treviso vanta strutture moderne e ben attrezzate progettate per offrire un ambiente ideale per la pratica. La Shala Yoga è uno spazio luminoso e accogliente, perfetto per le sessioni di yoga, mentre la Sala Reformer è dotata di attrezzature all’avanguardia per i corsi di pilates.

Ogni sala è progettata per garantire comfort e sicurezza, con attrezzature di alta qualità e un’atmosfera rilassante. Gli spazi sono pensati per accogliere sia piccoli che grandi gruppi, offrendo un’esperienza personalizzata e su misura per ogni partecipante.

Per chi desidera scoprire di più, Yoga 108 Treviso è facilmente raggiungibile e offre visite guidate per conoscere meglio le strutture e le attività disponibili. Seguendo il centro sui social media, è possibile rimanere aggiornati sugli ultimi eventi e le novità, assicurandosi di non perdere nessuna occasione per migliorare il proprio benessere.