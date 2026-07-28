Torta di mele light e soffice: l’idea perfetta per colazioni e merende

Una delle protagoniste? Sicuramente la mela golden perfetta per preparare una torta light e soffice da gustare a merenda o colazione. Prepararla è un gioco da ragazzi, la procedura è semplicissima e anche chi non è un abile pasticciere potrà cimentarsi.

Come preparare la torta di mele light e soffice

Devi sapere che la preparazione di questa torta di mele light e soffice ti richiede appena 10 minuti, per poi andare in forno per circa 45 minuti. Insomma, in meno di un’ora potrai realizzare un dessert facile ed economico ma soprattutto leggero.

Per poterla preparare ti basteranno questi ingredienti:

3 mele Golden

100 grammi di farina integrale e 100 di farina 00

160 ml di latte scremato o di bevanda vegetale

2 uova grandi

150 grammi di zucchero di canna

50 grammi di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

Scorza di limone grattugiata

Il procedimento per la torta di mele light e soffice

Ti basterà una ciotola, tutti gli ingredienti andranno qui dentro senza difficoltà. Parti montando le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, poi unisci latte e olio continuando a lavorare con le fruste.

Prosegui così: incorpora le farine e il lievito setacciandoli, poi mescola fino a ottenere un impasto liscio e senza grumi; il tocco finale fresco lo daranno le scorze di limone. Se non le hai puoi usare qualche goccia di aroma.

L’impasto va versato in una tortiera rivestita con carta forno. Passa alla decorazione sistemando le fettine di mela sottili a raggiera e poi gioca con una spolverata di zucchero di canna e un po’ di granella di pistacchi.

Non manca che la cottura: nel forno preriscaldato a 180 gradi bastano 45 minuti ma come sempre meglio fare la prova dello stecchino prima di sfornarla. Se dopo averlo inserito esce asciutto allora è pronta ma se resta bagnato ha bisogno ancora di qualche minuto di cottura. Ricorda però di non avere fretta, dopo averla tolta dal forno lasciala raffreddare sulla gratella per almeno 30 minuti. In questo modo manterrà una consistenza soffice e sarà più facile tagliarla.

Come conservarla?

La buona notizia è che questa ricetta collaudata conquista tutta la famiglia e non solo chi è a dieta. Per di più si conserva morbidissima per almeno 3 giorni purché venga lasciata a temperatura ambiente all’interno di un contenitore o di una campana per dolci.

Come renderla ancora più light

La torta di mele light e soffice è l’ideale per saziare la voglia di dolce senza esagerare; seppur non contenga burro riesce a offrire un impasto morbido e umido che dura per giorni. Se lo zucchero ti sembra troppo ricorda che puoi adattarlo alle tue esigenze: diminuiscilo, oppure sostituiscilo con un dolcificante naturale.

Prova questa ricetta e inizia a goderti un assaggio d’autunno prendendoti cura di te senza rinunciare al gusto.