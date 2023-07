Lo sapete che il mal di testa può esser combattuto in tanti modi, senza ricorrere ai farmaci? Ecco 5 tecniche di rilassamento che aiutano a combattere la cefalea e lo stress.

5 tecniche di rilassamento contro il mal di testa: i rimedi anti stress

Il mal di testa è una tensione provata a livello di testa, collo e spalle, che in linea generale prende il nome di cefalea. Tuttavia, esistono almeno 150 sottotipi di mal di testa e altrettanti sistemi per classificarli.

Il mal di testa si presenta come un’infiammazione e una contrazione involontaria e continua dei muscoli, accompagnata da un dolore più o meno forte percepito come un cerchio alla testa, localizzato in specifiche zone della testa (occipitali, orbitali, laterali, frontali) oppure distribuito uniformemente.

In altri casi, si manifesta in seguito ad una modificazione dei vasi sanguigni che arrivano al cervello. Ecco 5 tecniche di rilassamento contro il mal di testa.

Termoterapia e crioterapia

Farsi dei bagni caldi, magari aggiungendo un ramo di rosmarino per aumentare il relax, e bagnarsi con una pezzuola di acqua calda possono essere dei semplici metodi per far passare il mal di testa. Ugualmente, inumidirsi i polsi, la testa e il collo con dell’acqua fredda può diminuire il dolore alle tempie.

In alternativa, puoi immergere una benda o una garza di acqua fresca e aromi profumati (si consigliano in particolare gli olii essenziali alla lavanda o alla menta) per curare il mal di testa in modo semplice e veloce.

Bere delle tisane calmanti

Preparare delle tisane calmanti può essere un rimedio immediato all’emicrania. Tra i migliori ingredienti per calmare un forte mal di testa ci sono: lo zenzero, un vecchio rimedio della nonna efficace contro il mal di testa, oltre che un ottimo detox da assumere dopo i pasti come tisana sgonfia pancia; la vaniglia, adatta a curare la cefalea e l’emicrania e buonissima da aggiungere ai tuoi infusi preferiti.

E anche le tisane alla passiflora, ai fiori di arancio, alla valeriana, alla camomilla e infine alla melissa, il cui estratto è tra l’altro utilizzato per la formulazione di alcuni integratori alimentari proprio per la sua comprovata azione rilassante e calmante.

Praticare dei massaggi mirati

Come alleviare il mal di testa con dei massaggi? Ci sono almeno due metodi efficaci per alleviare l’emicrania: tramite la digitopressione e l’automassaggio si può agire sia nella zona che interessa la fronte o le tempie, sia in quella immediatamente inferiore alla nuca, dove si trovano le sporgenze ossee.

Tecniche di respirazione

Un ottimo rimedio naturale contro il mal di testa è la respirazione controllata, che deriva direttamente dalle pratiche yoga. Quando arriva il mal di testa, chiudi la narice destra e inspira ed espira profondamente per qualche secondo con la narice sinistra (quella legata al rilassamento).

L’esercizio di respirazione per far passare il mal di testa è da effettuare ad occhi chiusi, con la schiena dritta, in posizione rilassata.

Dieta anti cefalea

L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per curare il mal di testa, sia per prevenirlo sia per eliminare il disturbo. Tra gli alimenti consigliati ci sono i carboidrati di tipo complesso, meglio ancora se integrali, perché ricchi di vitamine del gruppo B (pasta, riso, pane). Proteine leggere contenute negli alimenti non conservati, come carne bianca e pesce.

I vegetali come frutta, verdura e legumi, che sono un’ottima fonte di vitamine e sali minerali. Il magnesio contenuto nelle mandorle e nei legumi, e il potassio di cui le patate sono ricche.