Reprimere i sentimenti ed emozioni, magari per paura di offendere gli altri o si renderci vulnerabili, può farci ammalare. Scopriamo perché e le conseguenze.

Perchè le emozioni represse ci fanno ammalare? Le conseguenze

La mente e il corpo formano un’unità, quindi non è strano che le emozioni, sensazioni, sentimenti repressi finiscano per esprimersi attraverso problemi psicosomatici. Ed ecco che tutto ciò che accumuliamo dentro e non esprimiamo agli altri, ci fa ammalare “improvvisamente”.

La rabbia contenuta, ad esempio, è stata associata al doppio del rischio di subire un infarto, il che non è strano perché la rabbia manifesta si concentra nella parte superiore del corpo. Lo stress, l’ansia e tutte le emozioni che siamo soliti reprimere durante la nostra vita possono avere seri effetti secondari.

Si parla di malattia psicosomatica quando la mente (psiche) crea un’alterazione sul corpo (soma). Questa realtà è tanto comune che si sostiene persino che alcune malattie fisiche possano aggravarsi a causa di fattori mentali come lo stress e l’ansia.

Si dice, per esempio, che disturbi come la psoriasi, l’eczema, le ulcere gastriche, la pressione arteriosa alta e molte malattie del cuore possono aggravarsi seriamente a causa di problemi psicosomatici quali lo stress e l’ansia.

I blocchi emotivi, lo stress e l’ansia danneggiano l’attività di certe cellule del sistema immunitario, in modo da renderci più vulnerabili alle malattie.

Quando qualcosa ci dà fastidio e non lo gestiamo in modo adeguato, il nostro cervello lo trasforma in un’emozione negativa dalle conseguenze organiche: aumenta l’attività degli impulsi nervosi per liberare determinati neurotrasmettitori come l’adrenalina.

Il neurotrasmettitore adrenalina, insieme al cortisolo (o ormone dello stress) che aumenta anche il nostro flusso sanguigno, può causare questi sintomi:

Aumento della frequenza cardiaca.

Sensazione di nausea.

Tremori.

Traspirazione.

Bocca asciutta.

Dolore al petto.

Mal di testa.

Mal di stomaco.

Emozioni represse ci fanno ammalare? Conseguenze ed effetti

Una gestione delle emozioni insufficiente o comunque non controllata, tende ad avere delle conseguenze dal punto di vista fisico. L’indebolimento del sistema immunitario collegabile a infiammazioni e lo stress ossidativo favorisce delle vere e proprie malattie.

Ci si ammala di malanni stagionali più frequentemente, si prendono più infezioni, ci si sente più deboli. Allo stress sono collegati mal di schiena, dolori e mal di testa, costipazione, dolori allo stomaco e al petto e difficoltà a prendere sonno. Cosa fare?

Se ti senti troppo triste e attraversi una fase nella quale dalle emozioni sei passato a provare ormai degli stati d’animo di costante ansia e panico, è bene agire alla base, magari cercando un supporto.

Lo stress crea squilibrio ormonale, complica il rilascio di neurotrasmettitori che sono alla base della regolazione dell’umore. Ci si potrebbe sentire mai soddisfatti o sempre tristi semplicemente perché si abitua il cervello a non essere mai soddisfatto.