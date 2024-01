L’acne, purtroppo, è un fastidioso problema della pelle che può sorgere a qualsiasi età, anche in menopausa. Ecco le cause e i rimedi naturali per combatterla e attenuarla.

Acne in menopausa: cause e rimedi naturali

Quando l’acne compare in età adulta quando si è in menopausa è fastidiosa quanto quella che appare in adolescenza. Il viso inizia a essere colpito da brufoli e punti neri ma con una buona skincare routine, con l’aiuto di uno specialista e dermatologo, si può superare. Ma quali sono le cause principali della comparsa di acne in menopausa? Prima di tutto è centrale il ruolo degli ormoni.

Durante la fase di perimenopausa, e di menopausa poi il corpo subisce il crollo dei livelli di estrogeni e di progesterone che influiscono direttamente sulla pelle perché stimolano le fibre cutanee a produrre collagene ed elastina e aumentano i livelli di testosterone, l’ormone maschile. Le conseguenze non sono solo sulla pelle ma anche il cuoio capelluto può essere più sensibile e così i capelli cadono, come fianchi e addome più gonfio.

L’attività delle ghiandole sebacee è stimolata proprio dal testosterone. In menopausa la produzione di testosterone diminuisce, come quella di estrogeni e progesterone, ma non a livelli significativi come avviene invece per gli ormoni femminili. Questo determina un nuovo assetto che favorisce, spesso, la comparsa di caratteristiche “maschili” nel rapporto tra questi diversi tipi di ormoni.

Le aree più colpite da brufoli sono le guance e il mento. In questo momento capiamo che non si tratta di un fenomeno “naturale” ma dobbiamo affidarci a un esperto. Inoltre comedoni e pustole tipici dell’acne, oltre ad essere responsabili di antiestetiche imperfezioni, possono contribuire a peggiorare l’aspetto della pelle che già in età matura può essere segnata da macchie e discromie.

Acne in menopausa: rimedi naturali

Come visto, l’acne può comparire sempre anche in menopausa sul viso di migliaia di donne che magari in adolescenza non avevano mai sofferto di imperfezioni e brufoli. Le cause principali sono da ritrovarsi sempre nel ruolo di ormoni e squilibri ormonali, tipici della menopausa. Oltre che consultare un esperto, esistono alcuni rimedi naturali per l’acne adulta.

Dalla pianta dell’Aloe vera si ricava un prezioso gel molto utile per lenire le infiammazioni della pelle e contrastare la comparsa di brufoli e punti neri. Questa sostanza vanta un elevato potere purificante naturale e aiuta ad alleviare rossori e fastidi.

Argilla: la famosa maschera a base di argilla è un vero toccasana per le pelli acneiche, a qualsiasi età. Si prepara facilmente con l’argilla verde e l’acqua, unendo eventualmente anche un po’ di miele e alcune gocce di limone.

Bicarbonato: il bicarbonato di sodio è un ottimo prodotto naturale purificante, da usare anche ogni settimana, miscelato con acqua per eliminare il sebo in eccesso. Anche in questo caso, aggiungere alcune gocce di limone rappresenta una strategia utile per potenziare l’effetto astringente.