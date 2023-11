I benefici dell’acqua termale: il miglior alleato per l’idratazione della pelle

L’acqua termale è uno dei rimedi di bellezza più utilizzati dalle donne e con i più potenti benefici per la pelle. Ecco cos’è l’acqua termale, tutti i benefici e l’idratazione della pelle.

Acqua termale, un alleato per l’idratazione della pelle: i benefici

Non può mancare nella skincare routine: parliamo dell’acqua termale, un prodotto di bellezza generalmente venduta in formula di spray, ed è un prodotto che si presta a molti usi e indicazioni soprattutto per la pelle. L’acqua termale, infatti, è un alleato per l’idratazione della pelle ma ha anche molti altri benefici. Ecco cosa contiene questo prodotto.

L’acqua termale contiene un’altissima percentuale di minerali e vitamine, e può essere utilizzata da tutti i tipi di pelle, soprattutto le più sensibili. L’acqua termale viene raccolta direttamente alla fonte, trattata pochissimo per evitare di alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto e per preservare eventuali contaminazioni batteriche. Il termine termale indica invece la temperatura alla quale viene raccolta alla fonte, che generalmente si aggira tra i 30°C e i 40°C.

L’acqua termale viene utilizzata fin dall’antichità per le sue numerose proprietà, è noto infatti, che abbia effetti calmanti, immuno-stimolanti, che porti benefici alle vie respiratorie, rafforzi il sistema immunitario, regolarizzi l’intestino e sia benefica per la pelle. Ecco tutti i benefici specifici sulla pelle.

Questo prodotto di bellezza può essere utilizzata per uno degli step più importanti della skincare: l’idratazione. L’acqua termale è essenziale per una pelle sana, infatti, senza una corretta idratazione la pelle tende a irrigidirsi, mentre se è ben idratata è molto più morbida ed elastica.

Protegge: viene utilizzato anche per proteggere la pelle dall’inquinamento e per fissare il make up, in quanto forma uno strato protettivo. L’acqua termale è una vera alleata di bellezza, infatti, è utile anche per diluire il fondotinta o il correttore e per bagnare i pennelli prima di applicare ombretti.

Rilassa: l’acqua termale si può nebulizzare sulle gambe per alleviare pesantezza e gonfiore, ma viene utilizzata anche per rilassare gli occhi o su palpebre irritate.

Lenisce: allevia i sintomi di eritema solare, punture di insetti, irritazioni, arrossamenti, psoriasi, dermatite e tutto ciò causato da un forte stress per la pelle. Grazie ai sali e oligoelementi con un elevato contenuto di magnesio, la sua formulazione è ulteriormente arricchita da allantoina e pantenolo per rafforzare l’effetto emolliente.

Tonificante: importante è anche la sua azione tonica, favorita dalla presenza di silicio e zinco, che stimolano il naturale turn-over cellulare aumentando la luminosità e lo stato di salute della pelle.

Acqua termale: benefici per la pelle

L’acqua termale, prodotto di skincare, ha tantissimi benefici su pelle e corpo, ma soprattutto per la cura della pelle. Questo è indicato per pelle sensibile, secca ma anche grassa dunque è perfetta davvero per tutte. I benefici principali per la pelle li abbiamo appena visti, ma ce ne sono anche altri, ad esempio è ideale per potenziare i trattamenti skincare.

Applicare l’acqua termale subito dopo aver applicato una crema o un trattamento, ne potenzia notevolmente i benefici. L’acqua crea uno strato protettivo che permette agli attivi contenuti nella crema di non disperdersi e di penetrare meglio.

L’uso dopo l’attività fisica: dopo un’ attività cardio molto intensa, garantisce un immediata idratazione alla pelle stressata che ha perso molti liquidi durante l’allenamento.

Infine perfetta da usare come trattamento d’urto di bellezza. Applica l’acqua termale sul viso in abbondante quantità, copri la pelle con delle salviette e spruzza ogni 5 minuti l’acqua termale. Tieni in posa la maschera per circa 40 minuti. Una volta tolta non risciacquare, ne asciugare il viso. Aspetta che l’acqua termale si assorba meglio la sera, dove il turn over cellulare è più accelerato.