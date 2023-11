Un innovativo metodo anti cellulite è il dry brushing: ma cos’è? Scopriamo come si fa, di cosa si tratta e se davvero si ottengono dei risultati per contrastare la cellulite.

Cos’è il dry brushing: come si fa, i risultati sulla cellulite

Tutte le donne (ma anche qualche uomo) sono alla ricerca del metodo più efficace per combattere gli inestetismi, tra cui la cellulite. Dobbiamo ricordare, però, la maggior parte delle donne soffre di cellulite e non ha a che fare solo con la magrezza, anzi. Ma veniamo a un nuovo metodo per combatterla: il dry brushing.

Si tratta di uno scrub meccanico, praticato a secco, che consiste nel passare sulla pelle asciutta una spazzola in setole naturali, con movimenti leggeri e ampi, dal basso verso l’alto. E’ un vero e proprio trattamento naturale e semplice, nonché molto economico ed efficace per riattivare la circolazione ed esfoliare la pelle, rendendola più luminosa. Cos’è il dry brushing?

Come detto, questo trattamento d’urto si effettua attraverso movimenti ben precisi ed esercitando una certa pressione. Tutto questo serve sia a stimolare la circolazione, rendere la pelle morbida e liscia prevenendo la formazione di peli incarniti, agevolando l’epilazione. E’ una tecnica efficace non solo contro la cellulite, ma dai molteplici effetti benefici:

Esfolia: la spazzolatura a secco permette di eliminare le cellule opache, ruvide e squamose proprio come fanno i prodotti per lo scrub destinati alla pelle corpo;

Stimola la circolazione: la gestualità con cui viene eseguito il dry brushing stimola la microcircolazione e il sistema linfatico, migliorando il drenaggio dei liquidi. Oltre a donare un temporaneo aspetto radioso alla pelle, la spazzolatura a secco è perfetta, quindi, se si soffre di gonfiori e gambe pesanti;

Effetto anticellulite: migliora l’aspetto della pelle a buccia d’arancia. L’aumento della circolazione dovuto alla spazzolatura a secco produce un effetto tonificante sulla pelle, rendendo quindi meno evidente l’aspetto della cellulite.

Abbiamo visto in cosa consista uno dei metodi più recenti rivelati per combattere la cellulite, almeno contrastarne la comparsa, con il trattamento dry brushing. Una semplice spazzola con setole naturali da passare sulle zone interessate con precisi movimenti per attivare la microcircolazione e dunque rendere la pelle più elastica e tonica. Ma come si fa il dry brushing?

E’ sufficiente massaggiare la pelle con una spazzola in legno e con setole naturali, dalla punta dei piedi fino ai glutei e dalle mani alle spalle. La spazzola con cui effettuare il massaggio è in legno e presenta setole realizzate con fibre naturali. Ecco come si utilizza la spazzola a secco:

Dal basso verso l’alto o in direzione del cuore, con piccoli movimenti circolari e antiorari che, dalle caviglie, risalgono su polpacci, ginocchia, cosce ai glutei; dai palmi si risale, invece, ai polsi fino alle spalle, sempre procedendo con la stessa gestualità.

Dopo la sessione di spazzolatura a secco, fate la doccia o il bagno, quindi applicare una crema o un olio per il corpo. Ma evitate di passare sulla stessa area con la spazzola più di due volte: ciò può causare irritazione.