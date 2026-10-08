Allarme costi energia per Asl e ospedali, Fiaso: “Prezzi in aumento, monitorare l’impatto sulla sanità”

(Adnkronos) – “Stiamo registrando nuovi aumenti dei prezzi dell’energia, con possibili ripercussioni sui bilanci delle Aziende sanitarie e ospedaliere. Nel primo semestre del 2026, infatti, il costo dell’elettricità è cresciuto in media del 6,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche il gas mostra un segnale da tenere sotto osservazione: a giugno il prezzo risulta superiore del 20,4% rispetto allo stesso mese del 2025, anche se tra maggio e giugno la crescita è stata sostanzialmente contenuta, indicando una stabilizzazione dopo il rialzo primaverile. Siamo comunque lontani dai livelli eccezionali del 2022 e non c’è motivo di creare allarmismi. È però necessario monitorare fin da subito l’impatto dei rincari sui costi delle Aziende”. Lo afferma all'Adnkronos Salute Alessandro Caltagirone, vicepresidente Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) con delega all’energia e alla transizione ecologica. “L’impatto può variare sensibilmente da un’azienda all’altra, in funzione dei consumi, dei contratti e delle modalità di approvvigionamento. Per questo stiamo lavorando alla raccolta di dati omogenei e confrontabili, indispensabili per distinguere l’effetto dell’aumento dei prezzi da quello legato ai livelli di attività – conclude – Il tema dell’energia non può essere affrontato soltanto come un’emergenza di costo: deve diventare anche un elemento centrale nella programmazione e nella gestione delle Aziende sanitarie”.

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