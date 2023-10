Amazon Kindle: guida all’acquisto per il Prime Day

Il kindle è un dispositivo tecnologico progettato per la lettura in formato digitale. Grazie alle sue dimensioni ridotte e una tecnologia di nuova generazione non c’è alcuna differenza con la carta stampata, ma solo tanti vantaggi. Vediamo insieme quale modello è il migliore e come approfittare delle offerte del Prime Day.

Amazon Kindle

Amazon Kindle è un dispositivo tecnologico progettato e realizzato, da Amazon, per la lettura, in formato digitale, di libri e riviste, che sono sempre a portata di mano, in qualsiasi momento della giornata. Sviluppato ormai da qualche anno, nel tempo, il noto e-commerce ha realizzato anche altre versioni dello stesso modello, cercando, di volta in volta, di migliorarne le caratteristiche.

Il Prime Day di Amazon, che è iniziato oggi 10 ottobre e terminerà domani 11 ottobre, è l’occasione perfetta per acquistare un Kindle.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i modelli di Kindle attualmente in commercio, quali sono le loro caratteristiche e come scegliere il modello migliore.

Amazon Kindle: quali sono i modelli

Al momento, esistono cinque modelli diversi di Kindle. Eccoli nel dettaglio:

Amazon Kindle è la versione base arrivata, ormai, alla sua undicesima generazione. Nel tempo, Amazon ha apportato alcune migliorie al prodotto, che oggi è accessibile ad ogni utente, benché di poche pretese. Ad un costo ridotto, infatti, si ha un dispositivo dotato di quattro LED, uno schermo di 6 pollici, una luce frontale che agevola la lettura notturna e ben 16 GB di memoria, per l’archiviazione di migliaia di libri.

Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition

Queste due versioni Kindle presentano le stesse e identiche caratteristiche: uno schermo da 6,8 pollici e una memoria di 32 GB. La differenza risiede nella luminosità che, nella prima versione, è regolata dall’utente, nella seconda, è automatica, per agevolare la lettura e agevolare la lettura notturna. Entrambi i modelli sono impermeabili.

Kindle Oasis

Il Kindle Oasis ha un processore molto più veloce rispetto agli altri modelli, venticinque LED di luce frontale, si compone di 25 LED di luce frontale, la regolazione automatica della luminosità, come per il Kindle Paperwhite e il Kindle Paperwhite Signature Edition, e, rispetto agli altri modelli, anche la possibilità di girare le pagine con il bottone posizionato in basso, così da avere la sensazione di sfogliare un libro tradizionale.

Kindle Scribe

Il Kindle Scribe è l’ultimo modello arrivato nella famiglia di Amazon Kindle e, infatti, è anche il modello più costoso, che nasce non solo per la lettura, ma anche per la scrittura di appunti, note e pensieri, da annotare sul libro o la rivista che si legge o su un taccuino a parte. Il tutto è reso possibile da una penna che Amazon ha prodotto in due versioni: basic e premium. Il Kindle Scribe dispone di trentacinque LED di luce frontale, una memoria che può essere di 16, 32 o 64 GB e un display che misura 10,2 pollici.

Amazon Kindle: le migliori offerte per il Prime Day di Amazon

Kindle, modello 2022

La versione base del Kindle di Amazon è giunta, ormai, alla sua undicesima generazione e, rispetto alle precedenti, propone il doppio della memoria, che è di 32 GB, un dispositivo che, nel complesso, è molto più leggero e compatto, una luminosità regolabile e ideale anche per la lettura al buio. Questa è la versione senza pubblicità. La ricarica ha un’autonomia di sei settimane circa, ma i tempi possono variare anche in base all’uso che l’utente fa del suo Kindle.

Kindle Paperwhite Signature Edition con ricarica wireless

Questa è la versione Kindle Paperwhite Signature Edition con ricarica wireless, 32 GB di memoria e senza pubblicità, ma è possibile selezionare anche la versione con ricarica tradizionale, con o senza pubblicità, sulla base delle esigenze dell’utente e con il Prime Day.

Kindle Scribe

Il modello più costoso del Kindle di Amazon è il Kindle Scribe che, durante il Prime Day, ha un costo più accessibile. Il modello che abbiamo selezionato è senza pubblicità, ha 16 GB di memoria e la penna premium. Ovviamente, è possibile selezionare anche la versione con penna basic e memoria con altra capacità, sempre in offerta con il Prime Day.