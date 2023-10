Spesso durante il cambio di stagione, dall’estate all’autunno, si accusa una scarsa energia, spossatezza, malinconia: sono alcuni segnali che il corpo lancia come “mal d’autunno”. Ecco i cibi consigliati contro il mal d’autunno.

La dieta contro il mal d’autunno: i cibi consigliati

L’autunno, per chi non lo sapesse, è un momento delicato per la nostra salute. Molte persone, infatti, accusano alcuni segnali del cosiddetto mal d’autunno come stanchezza, spossatezza, e vari malanni di stagione. Per fortuna i cibi che questa stagione offre, leggeri e detossinanti, sono un autentico tesoro per la salute.

Il cambio di stagione è uno dei momenti migliori per occuparsi del sistema immunitario e rafforzare le difese in modo naturale. Bevete succhi freschi, abbondate con le porzioni di frutta e verdura, condite i vostri piatti con zenzero e curcuma.

Per moltissime persone l’arrivo dell’autunno coincide con il periodo delle tisane davanti a un film o a un buon libro e sono tanti quelli che in questa stagione optano per zuppe calde e vellutate. Sono ottime per scaldarsi, nutrirsi in modo equilibrato e sano e introdurre liquidi e vitamine nel proprio organismo.

Esistono poi molte essenze che aiutano naturalmente il corpo a rinforzarsi in vista dell’arrivo dell’influenza. Tra di essi ricordiamo l’echinacea e l’eucalipto che aiutano a combattere il raffreddore così come il peperoncino. Per il mal di gola vale la pena utilizzare sempre il rimedio della nonna per eccellenza: una tazza di latte e miele prima di andare a dormire.

Quali sono invece i cibi consigliati contro il mal d’autunno? Tra la frutta c’è l’uva: garantisce vitamine B1, B2, niacina, vitamina C, minerali, quali calcio, magnesio, potassio, ferro, fosforo, iodio, polifenoli. Senza dimenticare la molecola più importante, il resveratrolo: ha un alto potere antiossidante, fluidifica il sangue, abbassa i rischi cardiovascolari.

Funghi: Poche le calorie, 22 per 100 grammi, ma sono noti come cibi preziosi per il notevole apporto di elementi come selenio, zinco e magnesio. I funghi, se consumati crudi, vantano una debole azione lassativa.

Mandorle: un mix di sostanze utili al corretto funzionamento del cervello. Contengono grassi benefici che contribuiscono a liberare serotonina, dopamina, noradrenalina, gli ormoni del piacere e del buonumore. Sono in grado anche di abbassare il livello di colesterolo nel sangue, contribuendo alla salute di cuore e arterie.

Zucca: ricca di vitamine A, K, sali minerali, magnesio, potassio, calcio. L’elevato apporto di zuccheri le dà virtù sedative a carico del sistema nervoso centrale. E’ consigliata contro ansia e stress.

Mirtilli: i minerali, potassio e calcio e le vitamine C, A, B li rendono un potente antiossidante e anti-age. Ricchi di bioflavonoidi, fra cui le antocianine, sostanze vaso protettive a tutela della microcircolazione e del cuore.

Cibi contro il mal d’autunno: cosa mangiare?

L’autunno rappresenta la fine definitiva delle vacanze estive, del periodo di relax e per molti si parla proprio di mal d’autunno. Mille impegni, la solita routine ci mette a dura prova. Ecco come affrontare l’autunno e il freddo grazie alla dieta e ai cibi che ci regalano benessere. Oltre quelli già citati, troviamo i broccoli.

Questi sono particolarmente ricchi di vitamina C, sono anche una fonte eccellente di vitamine K e A, di acido folico e fibre, oltre ad avere un alto contenuto di fosforo, potassio, magnesio e le vitamine B6 e vitamina E. Inoltre i broccoli sono amici della vista perché contengono anche luteina, un carotenoide benefico per gli nostri occhi.

Lenticchie: fondamentali nella dieta mediterranea, le lenticchie sono un legume molto antico, da sempre considerato la carne dei poveri per l’alto contenuto di proteine e ferro rispetto ad altri alimenti di origine vegetale.

Grazie all’importante apporto di fibre, sono un valido alleato per restare in forma in quanto aumentano il senso di sazietà e facilitano il transito intestinale. Contengono anche molti minerali e per questo le lenticchie sono ideali in caso di affaticamento, denutrizione e anemia.