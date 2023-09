Migliori Kindle 2023: guida all’acquisto su Amazon

Scegliere i migliori modelli Kindle per il 2023 su Amazon è molto più semplice di quanto non si possa immaginare, soprattutto dopo aver compreso quanto, al giorno d’oggi, leggere su un Kindle sia un’esperienza da vivere assolutamente.

Migliori Kindle 2023

E’ vero che l’odore di un libro non è lo stesso dell’odore di un dispositivo tecnologico, così com’è pure vero che noi tutti siamo orgogliosi dei nostri libri acquistati e della nostra libreria, ma è anche vero che con il progresso e il cambiamento che si verifica nel passaggio da un’era all’altra, in un certo senso, noi tutti dobbiamo adattarci e così, oggi, cosa impensabile un tempo, il Kindle acquista un nuovo valore e quasi nessuno, ormai, può farne a meno.

Il kindle è un dispositivo elettronico per la lettura di libri in formato digitale, che pesa all’incirca quanto un libro tradizionale e presenta, più o meno, le stesse dimensioni di un tablet.

Sebbene questo dispositivo elettronico non sia una scoperta recente e le case di produzione che ne hanno realizzato uno sono diverse, il kindle ha avuto risonanza soprattutto grazie ad Amazon che, secondo alcune indagini, deterrebbe circa i due terzi del mercato dei libri digitali.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i migliori kindle 2023, reperibili su Amazon, alla migliore offerta.

Migliori Kindle 2023: i vantaggi

I vantaggi di un Kindle sono veramente tantissimi e chi ha già un account Amazon è in ulteriore vantaggio, dato che scaricare libri in formato digitale sarà molto più semplice e molto più immediato, proprio grazie all’associazione tra il proprio account Amazon e il dispositivo digitale.

Il vantaggio principale di un Kindle è il fatto di poter avere accesso a tutti i libri preferiti nello stesso momento, poter scegliere quale libro leggere in quel momento, dove leggerlo e, addirittura, modificare il formato e il carattere del testo, se lo si preferisce, ad esempio, ingrandendolo o rimpicciolendolo.

Grazie al Kindle, non sarà soltanto possibile leggere libri in italiano, ma anche in una lingua straniera e, indipendentemente dalla lingua, se si incontra una nuova parola, della quale non si conosce ancora il significato, sarà possibile selezionarla e, con il dispositivo connesso alla rete, conoscere il significato nell’immediato, senza perdere tempo, come si farebbe se stessimo leggendo su carta stampata, e arricchendo il proprio vocabolario sul momento.

Esistono modelli diversi di Kindle, come il Basic Kindle, il Kindle Paperwhite,il Kindle Oasis o il Kindle Scribe, di conseguenza, per poter scegliere il miglior Kindle 2023, abbiamo pensato di creare un elenco, al quale fare riferimento, affinché scegliere, in totale serenità, il modello che meglio si adatta alle vostre esigenze e necessità.

Migliori Kindle 2023: i migliori su Amazon

Quello che segue è un elenco di alcuni tra i migliori modelli Kindle per il 2023, attualmente reperibili su Amazon, alla migliore offerta.

Kindle Oasis, resistente all’acqua, con tonalità di luce regolabile, da 32 GB

Il Kindle Oasis presenta una tecnologia Paperwhite e la nuova versione anche una tonalità di luce regolabile secondo le proprie esigenze e necessità. Lo stesso modello è reperibile su Amazon nella versione da 32 e 8 GB, con connessione WiFi, e nella versione da 32 GB, con connessione WiFi e dati. Testato per resistere alle cadute accidentali in acqua, questo Kindle può essere portato, in totale tranquillità, sulla spiaggia, in piscina e nella vasca da bagno. La tecnologia e-link rende lo scorrimento delle pagine molto più agevole, proprio come se si stesse leggendo su carta stampata. Accesso immediato a milioni di libri.

Kindle Scribe con schermo Paperwhite e Penna Premium, da 64 GB

Reperibile anche nelle versioni da 16 e 32 GB, il Kindle Scribe è il primo dispositivo digitale che consente all’utente sia di leggere che di scrivere, per prendere appunti o disegnare, creare note e annotare i propri pensieri sulle letture, grazie anche alla penna premium inclusa. Gli aggiornamenti software sono regolari e sempre gratuiti, la penna premium non richiede alcuna carica, mentre una singola ricarica del dispositivo consente un’autonomia di mesi per la lettura e settimane per la scrittura o il disegno.

Kindle Paperwhite, senza pubblicità, da 16 GB, con tonalità di luce regolabile

Anche in questo caso, il dispositivo è reperibile su Amazon nelle versioni da 16 o 32 GB, in quest’ultimo caso anche con ricarica wireless, con o senza pubblicità, ad un costo diverso, ma sempre vantaggioso. Rispetto al modello precedente, questo che vi proponiamo presenta un cambio delle pagine molto più rapido ed agevole e la luce, con tonalità regolabile, da bianco ad ambra, non affatica né appesantisce gli occhi. Una singola ricarica corrisponde a settimane di autonomia, la lettura è agevole anche sotto la luce diretta del sole e, nel complesso, rispetto alla versione precedente, anche la grafica di questo Kindle è migliorata.