Auto diesel in calo: i dati del mercato italiano nel 2026

Il panorama automobilistico italiano sta vivendo una trasformazione radicale. Le auto a diesel un tempo dominatrici incontrastate del mercato, stanno rapidamente perdendo terreno. Nel primo semestre del 2026, la loro quota di mercato è crollata al 4,8% un calo drastico rispetto al 6,9% dello stesso periodo del 2026.

Questo cambiamento epocale non è avvenuto dall’oggi al domani. Per decenni, il gasolio è stato la scelta preferita dagli italiani, con modelli disponibili in ogni segmento, dalle citycar ai SUV. Tuttavia, l’avvento delle normative europee sul taglio delle emissioni e l’ascesa delle motorizzazioni elettrificate hanno segnato l’inizio della fine per il diesel.

Un confronto decennale che fa riflettere

Per comprendere appieno la portata di questo cambiamento, basta guardare ai numeri del primo semestre del 2016. In quell’anno, il 56,4% delle auto vendute era a gasolio, con ben 592.310 immatricolazioni. Un dato impressionante se confrontato con le sole 353.323 auto a benzina e le 19.947 ibride. Le auto elettriche allora, erano ancora una nicchia, con appena 688 unità vendute.

Oggi, la situazione è completamente ribaltata. Nel 2026, le auto elettrificate hanno conquistato il mercato, con 470.474 immatricolazioni, di cui 321.465 mild hybrid e 149.009 full hybrid. Le auto diesel, invece, sono scese a 64.213 unità, in calo del 25,6% rispetto all’anno precedente. Persino le auto plug-in e quelle elettriche pure hanno superato il diesel, con rispettivamente 85.215 e 79.613 immatricolazioni.

Le auto diesel più vendute: un mercato in evoluzione

Un dettaglio significativo è la classifica delle auto diesel più vendute. Nel 2016, la top 10 era dominata da modelli come la Fiat 500X la 500L e la Renault Clio. Oggi, la situazione è diversa. La Audi Q3 è la regina del gasolio con 6.007 unità vendute, seguita dalla Volkswagen Tiguan e dalla Mercedes GLA. Un dato che dimostra come il mercato del diesel si sia spostato verso segmenti più alti.

Curiosamente, l’unica sopravvissuta nella top 10 del 2016 è la Volkswagen Golf che ha perso 14.492 unità rispetto a dieci anni fa. Un segnale chiaro della trasformazione in atto.

Le ragioni del declino del diesel

Le cause del declino del diesel sono molteplici e interconnesse. Innanzitutto, l’offerta di modelli a gasolio è drasticamente diminuita. Se un tempo persino una citycar come la Fiat Panda aveva una versione diesel, oggi queste motorizzazioni sono disponibili solo dal segmento C in su e sempre più raramente.

Nonostante il motore diesel rimanga più efficiente e, nelle versioni più recenti, emetta meno CO2 rispetto al benzina, il problema principale riguarda gli ossidi di azoto e il particolato PM2,5. Questo ha portato all’introduzione di sistemi come l’AdBlue che hanno aumentato i costi dei veicoli.

Un altro fattore determinante è la stretta delle normative locali. Ad esempio, a Milano dal 2029 nemmeno le auto diesel Euro 6D potranno più circolare nelle Area B e Area C. Inoltre, il costo del pieno è aumentato a causa delle nuove accise e della crisi in Medio Oriente con il gasolio che in alcuni casi supera i 2 euro al litro.

L’unica speranza per il diesel arriva dall’elettrificazione con soluzioni mild hybrid o plug-in che cercano di prolungare la vita dei motori a gasolio ancora per un po’.