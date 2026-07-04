Eventi estivi a Cesena: incontri di comunità, riconoscimenti al Consorzio e Diabetes in Music

L’estate a Cesena si anima con una trama di appuntamenti che mettono al centro la relazione, il lavoro sociale e la solidarietà. Da un lato ci sono le serate all’aperto pensate per ricreare il senso di comunità nei quartieri e contrastare la solitudine estiva degli anziani; dall’altro emergono riconoscimenti al welfare aziendale e iniziative culturali e solidali come Diabetes in Music che ospita la testimonianza di Peter Arpesella.

Questa rassegna di notizie locali intreccia appuntamenti concreti sparsi per il territorio, pratiche di valorizzazione del personale nelle cooperative sociali e un evento pubblico che unisce musica e sensibilizzazione sulla convivenza con il diabete di tipo 1.

“Martedì a veglia”: serate di quartiere per coltivare relazioni

La rassegna estiva denominata Martedì a veglia è promossa dai Quartieri di Cesena insieme ai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e al Centro Risorse Anziani, con la collaborazione di Arci. L’iniziativa, dopo una prova lo scorso anno, si svolge anche quest’estate con un calendario gratuito dedicato in particolare alle persone anziane rimaste in città, con lo scopo di favorire l’incontro e arginare la solitudine.

Programma e luoghi degli incontri

Nel dettaglio, a Borello sono previste tre serate tra cui il 14 luglio (recupero 16 luglio) con poesie in dialetto, fotografie storiche e una cocomerata la visita al Museo contadino del 23 luglio e il torneo di briscola con gara di torte il 26 agosto (recupero 28 agosto) presso la Parrocchia di San Pietro in Solferino. Nel Quartiere Valle Savio prosegue il ciclo “In compagnia al Valle Savio…” con apericene animate: appuntamenti già svolti e programmati, tra cui la serata del 1° luglio a Villa Silvia-Carducci e gli incontri del 14 e del 30 luglio in altre sedi parrocchiali e ristorative.

Altre iniziative si tengono nell’Oltresavio con la rassegna “Insieme sotto le stelle”: il 7 luglio proiezione del film “Le quattro case del padrone” alla Parrocchia Santa Maria con la partecipazione del regista Alvaro Evangelisti; il 24 luglio serata di poesie dialettali e canti romagnoli a Diegaro; il 31 luglio cocomerata e lo spettacolo teatrale “E fent ad speda” alla Parrocchia Torre del Moro. Il Quartiere Ravennate ospita il 16 luglio un laboratorio creativo al Centro “I Girasoli” di Ronta seguito da un momento conviviale.

Consorzio Solidarietà Sociale: riconoscimento per il welfare aziendale 2026

Il Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì-Cesena è stato inserito, per il terzo anno consecutivo, tra le 100 migliori imprese italiane premiate dal Welfare Index PMI. Il premio coinvolge oltre 7.000 imprese valutate su dieci ambiti, tra cui salute conciliazione vita-lavoro, inclusione, formazione e benessere organizzativo.

Insieme al Consorzio sono state premiate due cooperative socie: la Cooperativa Sociale L’Accoglienza e la Cooperativa di Solidarietà Sociale Paolo Babini. Le cooperative aderenti operano nei servizi educativi, sociosanitari, assistenziali e di inclusione lavorativa, settori che in un contesto di invecchiamento demografico e crescente domanda di servizi affrontano anche la difficoltà di reperire personale qualificato.

Il Consorzio ha deciso di destinare l’utile di esercizio al potenziamento del welfare aziendale parte delle risorse sarà utilizzata per incrementare i benefit destinati ai soci lavoratori e una quota sarà assegnata ai dipendenti sotto forma di flexible benefit. La governance sottolinea che l’investimento sulle persone rimane la leva principale per garantire la qualità dei servizi sul territorio.

Diabetes in Music: la testimonianza di Peter Arpesella e il programma a Cesena

Giovedì 2 luglio, nell’ambito di Diabetes in Music “Memorial Bob”, l’attore Peter Arpesella ha raccontato la sua convivenza con il diabete di tipo 1 presso La Cantera, affiancato dalla moglie Annie Wood. Arpesella, originario di Rimini ma residente a Los Angeles, ha condiviso con il pubblico la propria esperienza personale e professionale, offrendo una prospettiva in cui il diabete diventa uno strumento di crescita più che un limite.

La serata culmina alle ore 21:00 in Piazza Almerici, di fronte alla Biblioteca Malatestiana, con la direzione artistica di Christian Rossi e l’esibizione di “JJ Vianello e gli Intoccabili”. Il cartellone include inoltre la Retromarching Band, musicisti amici di Bob e giovani talenti dell’accademia Modera Tempus di Sarsina; a La Cantera si esibisce MG Jazz Trio di Monica Gualdi e la musica tocca anche la Vineria del Popolo con il Laura Bolognesi 4tet.

Tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto ai progetti dell’associazione che opera per garantire assistenza medica, psicologica e tecnologie avanzate a persone con diabete. L’iniziativa è resa possibile dal supporto di numerosi partner locali e imprese che sostengono la manifestazione.